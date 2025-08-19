사진제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

배우 박선영이 상담을 받던 도중 가족사를 털어놓으며 눈물을 보였다.오는 20일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 177회에서는 김일우와 박선영이 심리 상담소에서 남모를 속마음과 고민을 털어놓으며 서로를 좀 더 이해해 가는 모습이 그려진다.이날 두 사람은 스트라이프 옷을 맞춰 입고 여의도에서 만난다. 이번에도 옷 시그널이 통한 두 사람의 모습에 멘토군단은 "사전에 (커플룩으로) 맞춘 것도 아닌데 저 정도 텔레파시면"이라고 말하며 놀라는 모습을 보인다. 김일우는 "지금도 선영이와 잘 지내고 있지만 이쯤에서 한번 해보면 서로에게 도움이 되겠다 싶어서 예약했다"라며 한 심리 상담소를 방문한다.먼저 두 사람은 개인 상담에 들어가는데, 김일우는 상담사에게 "둘 다 성향이 다르다 보니 선영과 가끔 대화의 맥이 이어지지 않는다. '내 대화에 관심 없구나. 내 얘기를 조금 더 들어주지'라는 생각이 들 때가 있다"고 털어놓는다. 이어 그는 "한 달 전쯤, 선영과 시간을 보내다가 강릉 집으로 돌아와서 혼자 간단히 술을 마셨다. 그런데 감정이 너무 격해지더니 눈물이 쏟아졌다. 그 감정이 뭔지는 모르겠는데, 분명한 건 공허함이었다"고 고백한다. 스튜디오에서 이 모습을 지켜보던 심진화는 "좀 울컥한다"라며 안타까워한다.늘 씩씩하게만 보였던 박선영도 마음속 깊은 고민을 처음으로 드러낸다. 그는 상담사에게 김일우에게 말한 적 없는 가족사를 언급하다가 눈물을 보이는가 하면, "내가 가장 두려워하는 것은?"이라는 심리 상담 질문에 솔직하게 답한다. 이를 들은 김일우는 먹먹한 눈빛을 보이지만 이승철은 "저런 건 바로 해결해 줄 수 있는 거 아니냐"며 김일우를 응원한다.'신랑수업' 177회는 오는 20일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr