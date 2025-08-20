'42세 미혼' 배정남, ♥8살 연하와 핑크빛 기류…"조현영 향한 눈빛 변해" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

배정남(42)과 조현영(34)이 핑크빛 분위기를 자아냈다.지난 19일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 ‘돌싱포맨’)에는 배정남, 고우리, 조현영, 김규원이 게스트로 출연했다.이날 조현영은 “처음 이성을 만나 키스까지 며칠 걸리냐”는 질문에 “나는 의외로 보수적인 여자다. 유교걸”이라며 “사귀기 전까지 스킨십 안 한다. 손도 안 잡는다”고 말했다. 이에 배정남이 감탄스러운 눈빛으로 조현영을 쳐다봤고, 이를 본 고우리는 “갑자기 괜찮아하는데? 눈빛이 변했다”고 캐치했다.2018년 2년간 공개 연애를 한 알렉스와 결별한 조현영은 “두 번 다시 공개 연애는 안 할 거다. 있어도 없다고 할 거다. 결혼할 사람이라도 결혼할 때 발표할 곳”이라고 선언했다. 배정남 역시 공개 연애를 반대하며 “결혼할 사람이면 공개한다”고 말했다.이에 고우리가 “같이 결혼해서 까라”고 하자 배정남은 “우리 ‘동상이몽’ 한번 찍을까?”라고 플러팅을 날렸다. 고우리는 “‘동상이몽’ 연락주세요”라고 너스레를 떨었고, 임원희도 “자꾸 보니 얼굴이 어울린다”고 부추겼다. ‘돌싱’ 탁재훈은 “앞으로 남자, 여자 같이 부르지 마라”며 불쾌해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr