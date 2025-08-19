사진=이상민 SNS

방송인 이상민이 평온한 근황을 전했다.이상민은 19일 자신의 SNS에 "우리의 행복한 시간! 매일매일 최선을 다해 모든 일에 임할 수있는 이유! 인생 뭐 있어 먹자구. 다들 오늘도 행복하자"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 이상민은 일식집에서 맛있는 식사를 즐긴 듯한 모습. 특히 아내와 함게 데이트를 즐긴 듯한 분위기를 풍겨 눈길을 끌었다.한편 1973년생인 이상민은 1994년 혼성 그룹 룰라의 멤버로 데뷔했으며 2004년 배우 겸 화가 이혜영과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 약 20년 만인 지난 4월, 10살 연하의 비연예인과 부부의 연을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr