기안84, 안전불감증으로 "죽을 뻔했다"…수심 낮은 곳에서 다이빙('인생84')

/ 사진=텐아시아DB

사진='인생84' 유튜브 영상 캡처

기안84가 낮은 수심의 수영장에서 다이빙을 하다 무릎을 부딪혔다. 안전불감증이 큰 사고를 불러올 뻔한 아찔한 일이었다.19일 유튜브 채널 '인생84'에는 기안84, 이시언, 빠니보틀, 위너 이승훈이 함께한 '동해 여행' 편이 공개됐다.기안84는 MBC 예능 '태어난 김에 세계일주'에서 함께한 이시언, 빠니보틀, 이승훈과 함께 동해안 오토바이 여행을 떠났다.이들은 서울역에서 강릉역까지 기차를 타고 이동한 후, 강릉역부터 울진까지 오토바이를 타고 7번국도로 이동하는 1박 2일 여정을 시작했다.첫 숙소에 도착 후 기안84는 잠시 휴식 후, 먼저 수영장에서 놀고 있던 세 사람 무리에 합류했다. 기안84가 다이빙을 하려고 하자 빠니보틀은 "수심 진짜 낮다"고 경고헀다. 이시언, 이승훈도 "큰일 난다. 여기 낮다"며 말렸다.하지만 기안84는 주변의 말을 듣지 않고 물에 풍덩 뛰어들었다. 그러다 결국 "무릎 박았다"며 고통을 호소했다. 기안84는 "다이빙했으면 뒈질 뻔했다. 무릎 박살 날 뻔했다"고 하소연했다. 이에 빠니보틀은 "왜 말을 안 듣는 거냐"고 질타했다. 이시언은 "그런 말을 하면 하게 된다. 무릎이 아예 박살 났어야 분량이 나오는데"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr