사진 = 이보영 인스타그램

사진 = 이보영 인스타그램

배우 이보영이 단정한 정장 차림으로 진지한 분위기를 자아냈다.이보영은 최근 자신의 인스타그램에 익살스러운 표정 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이보영은 검은색 핀스트라이프 정장을 입고 의자에 앉아 무릎 위에 올려둔 종이를 내려다보고 있다. 자연스러운 웨이브를 더한 검은색 헤어스타일과 가슴에 부착한 응시표가 눈길을 끈다. 두 손을 가지런히 모은 채 고개를 숙인 모습에서는 진중한 분위기가 묻어난다.이어진 사진에서 이보영은 양손으로 종이를 들어 올린 채 내용을 살펴보고 있다. 넉넉한 실루엣의 재킷에 와이드 팬츠를 매치한 이보영은 화려한 장식 없이도 단아하고 세련된 비주얼을 뽐냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.최근 이보영은 ENA 새 월화드라마 '이혼조사관 홍말금'의 주인공으로 캐스팅돼 촬영에 한창이다. 극 중 이보영은 남편의 환승 이혼으로 세 아이를 홀로 키우게 된 홍말금 역을 맡았다. 심리학 전공을 살려 수습 가사조사관에 합격한 뒤 새로운 삶을 개척하는 인물이다.앞서 이보영은 남편 지성과 두 자녀가 드라마 촬영장에 보내준 커피차를 인증하며 훈훈한 가족애를 드러내기도 했다.한편 이보영은 오는 2027년 상반기 방송 예정인 '이혼조사관 홍말금'에서 강태오와 연기 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr