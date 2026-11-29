사진 = 33기 광수 인스타그램

'나는 솔로' 33기 광수가 장미꽃을 들고 반가운 근황을 전했다.33기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "파주시 20대 시절 함께 공부했던 형들과😊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 광수는 화려하게 꾸며진 크리스마스트리 앞에서 장미꽃을 들고 포즈를 취하고 있다. 검은색 패딩에 니트를 매치한 광수는 개별 포장된 장미꽃을 양손에 나눠 든 채 꽃에 코를 가까이 대고 있다. 눈을 내리깔고 꽃을 바라보는 모습에서는 귀여운 매력이 묻어나는 가운데 연말 분위기가 물씬 풍기는 사진이 눈길을 끈다.특히 장미꽃을 들고 있는 모습에 모태솔로 탈출 여부에도 관심이 쏠렸으나 광수가 함께 공개한 멘트에는 20대 시절 함께 공부했던 형들과의 만남이 담겨 있었다.이를 본 팬들은 "33기 광수님이 진정 프리미어급 남자", "늘 응원합니다", "귀여워요", "화이팅", "꽃이랑 너무 잘 어울려요", "여자가 찍어준 구도 같았는데" 등의 댓글을 달았다.앞서 33기 광수는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 국토교통부 소속 5급 공무원이라는 직업을 공개하며 화제를 모았다. 방송에서는 정숙에게 최종 선택을 했으나 커플 성사에는 실패했다.특히 33기 광수는 종영 후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'를 통해 진행된 종영 라이브 방송에서도 모태솔로임을 밝힌 광수는 솔로나라에 다녀온 뒤 좀 더 마음을 열기로 했다며 새로운 인연을 찾겠다는 의지를 드러낸 바 있다.한편 33기 광수는 방송 종영 이후 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr