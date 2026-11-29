은가은이 연락 두절된 친정 엄마를 찾아갔다./사진제공=KBS

은가은이 연락 두절된 친정 엄마를 찾아갔다./사진제공=KBS

가수 은가은이 말다툼 후 연락이 두절된 친정엄마를 찾아가 화해했다.지난 28일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 484회에서는 은가은이 어머니의 생일을 맞아 경남 김해로 내려가 속 깊은 대화를 나누는 모습이 그려졌다.앞서 양가 어머니와 가족 단풍놀이를 다녀온 박현호는 장모님의 생일을 앞두고 안부를 물었고, 은가은은 "단풍놀이 후 친정엄마와 전화 통화를 하다 또 싸웠다"고 털어놨다. 은가은은 사과하기 위해 전화를 걸었지만 연락이 닿지 않았고, 남동생과 친척들마저 행방을 몰라 걱정 속에 직접 김해로 향했다.평소 어머니가 자주 다니는 절을 찾은 은가은은 법당에서 기도 중인 친정엄마를 발견했다. 자신과 박현호, 서원이의 이름이 적힌 소원 연등을 본 은가은은 먹먹한 마음을 감추지 못했다. 이어 두 사람은 김해의 한 전통시장 미용실을 찾았다. 은가은이 직접 염색약을 바르며 미안함을 전하자 친정엄마는 "내가 뒷전으로 밀리는 것 같아 속상했다. 결혼 후 딸을 빼앗긴 기분이 들었다"며 눈물을 쏟았다. 은가은은 직접 샴푸까지 해주며 마음을 풀었고, 모녀는 웃음을 되찾았다.박서진은 트로트 가수 최초로 한국 대표로 참가하는 'ABU 송 페스티벌' 무대를 위해 전북 무형문화재 서인석 명장의 공방을 찾았다. 박서진은 여동생 박효정과 함께 60년 된 오동나무를 손으로 톱질하고 대패질하는 100% 수작업 통장구 제작에 도전했다. 서인석 명장은 하루 만에 완성하기 힘든 작업임에도 끝까지 포기하지 않은 박서진에게 직접 만든 통장구를 선물하며 응원했다.며칠 뒤 스리랑카행 비행기에 오르기 위해 인천공항을 찾은 박서진 남매의 모습과 함께, 예고편에서는 현지 리허설 직전 돌발 사고를 맞닥뜨리는 장면이 담겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr