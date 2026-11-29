박재현의 근황이 공개됐다./사진=SNS

박재현이 이혼 후 근황을 공개했다./사진제공=TV조선

MBC '신비한TV 서프라이즈' 간판 배우로 활약했던 박재현이 베트남 나트랑에서 카페 사업에 도전한 근황이 전해졌다.지난 27일 베트남 현지에서 커피 브랜드를 운영 중인 한국인 사업가 A씨의 SNS에는 카페 유니폼을 입고 손님을 맞이하는 박재현의 영상이 올라왔다. 영상 속 박재현은 다양한 커피 메뉴를 소개하며 "나트랑 여행하시면 그냥 지나치지 마시고 커피 한 잔 하세요. 제가 다 대접하겠다"고 인사를 건넸다.올해 50세가 된 박재현은 영상을 통해 "한국에서 배우였던 제가 50살에 베트남에서 신입이 됐다. 50이면 인생이 어느 정도 안정될 줄 알았다. 그런데 아니었다"고 털어놨다. 언어 장벽으로 인해 현지 직원들과 통성명하는 것조차 쉽지 않은 상황이지만, 그는 "서툰 제게 한국 손님들이 웃으며 '감사합니다'라고 하신다. 낯선 베트남 땅에서 듣는 그 한마디에 하루 종일 힘이 난다"며 "50은 끝이 아니라 인생 후반전의 시작"이라고 전했다.앞서 박재현은 약 20년간 '서프라이즈' 재연 배우로 활동하며 대중에게 얼굴을 알렸으나, 경제적 어려움으로 연기를 중단했다. 그는 지난 3월 방송된 TV조선 'X의 사생활'에 출연해 "한 회 출연료가 40만 원 이하였고 한 달 수입은 약 150만 원 정도였다"며 "가족을 부양하기엔 부족한 수입이라 배우를 계속할 수 없겠다고 판단했다"고 밝혔다. 또한 딸이 '재연배우의 딸'로 불리는 것을 원치 않아 은퇴를 결심했다고 덧붙였다.16세 연하의 전처와 결혼 3년 만에 이혼한 뒤에는 4평 남짓한 원룸에 거주하며 식당 주방에서 하루 10시간 가까이 일해 생계를 이어왔다. 박재현은 당시 방송에서 "베트남 현지 상황이 좋지 않을 때는 양육비를 한 번 못 준 적도 있다"며 "당연히 줘야 하는 건데 마음이 아팠다. 상황을 이해해 준 전 아내에게 고맙다"고 심경을 전하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr