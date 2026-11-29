사진 = KBS2TV '문무' 캡처

사진 = KBS2TV '문무' 캡처

장혁과 양현민이 각각 고구려와 당나라의 운명을 건 거대한 전쟁에 돌입했다.지난 28일 밤 9시 50분 방송된 KBS 2TV 대하드라마 '문무'(연출 김영조, 구성준/극본 김리헌, 홍진이) 5회에서는 신라가 백제의 공세를 막아내며 가까스로 위기를 벗어난 가운데 고구려와 당나라 사이에 짙은 전운이 감돌며 팽팽한 긴장감을 형성했다.이날 방송에서 신라는 백제가 곧 서라벌을 침공할 것이라는 불안에 발칵 뒤집혔다. 선덕여왕(최수린 분)은 진골 장군들에게 대책 마련을 촉구했으나 비담(이지훈 분)은 고구려에 사신으로 갔던 김춘추가 연개소문의 원한을 사 위기가 촉발되었다면서 그의 목을 잘라야 한다고 목소리를 높였다.이에 "소신은 지금 죽을 수 없다"고 응수한 김춘추는 김유신(박성웅 분)을 고구려가 아닌 백제 전선으로 이동시켜야 한다고 호소하는 동시에 당에 친서를 보내야 한다고 주장했다. 고구려가 곧 당나라와 격돌할 테니 신라를 멸망시키려는 백제를 막는 것이 시급하다는 판단이었다. 선덕여왕은 그의 말을 받아들이면서도 나라를 위기에 빠뜨린 책임을 물어 김춘추의 모든 관직을 박탈하고 자택에 연금했다.김춘추의 발이 묶인 사이 비담은 여왕의 어명이 닿지 못하도록 계략을 꾸몄다. 염종(김대종 분)을 시켜 전령 암살 계획을 세운 비담은 옥문곡과 서라벌 사이에 모든 군사를 집결시켜 백제를 막을 계획을 세웠다. 김유신이 아닌 자신이 나라를 지키는 사람이라는 것을 온 백성에 알리기 위해서다. 나라의 안위보다 자신의 권력을 우선시한 비담의 은밀한 행보가 신라에 몰고 올 거센 후폭풍에 관심이 집중됐다.그런가 하면 고구려와 당나라의 관계는 파국으로 치달았다. 고구려 연개소문(장혁 분)은 당나라 이세민(양현민 분)이 보낸 사신 장엄(윤토왕 분)이 "폐하께선 당의 허락 없이 신라를 공격하고 고구려의 왕을 죽인 연개소문을 벌하려 하신다"고 도발하자 그를 성루 아래로 던져버렸다. "우리 고구려가 당을 밟고 독수리처럼 날아오를 것"이라는 연개소문의 섬뜩한 선언은 전쟁의 먹구름을 더욱 짙게 드리웠다.백제의 의자왕(고영빈 분)은 왕권을 견제하는 사택 가문의 입김으로 신라 점령에 제동이 걸리자 전전긍긍했다. 사택지적(김병기 분)은 군량과 병사를 요청하는 의자왕에게 관직에 임명할 사람들의 이름이 적힌 서찰을 건넸다. 조건을 받아들인 의자왕은 5천 군을 추가로 얻어 총 3만 대군을 이끌고 옥문곡으로 진격했다.같은 시각 신라의 수세(성혁 분)는 서라벌 병부에서 명이 떨어졌다며 퇴각을 명했으나 군사적 요충지인 옥문곡의 중요성을 알고 있던 설오유는 심나(이현걸 분), 소나(이우제 분)와 함께 옥문곡에 남았다. 죽음을 각오한 이들을 두고 차마 발길을 돌릴 수 없었던 김법민은 수세를 찾아가 "우리가 여기를 지켜 막으면 병부령과 장군의 공이 될 것"이라고 그를 설득했다. 최전선을 사수하겠다는 의지로 뭉친 소수의 군사들과 함께 돌아온 김법민은 밤을 지새운 혈투 끝에 옥문곡을 지켜냈다.교역 중단과 함선 파견이라는 당나라의 경고에 신라 점령이라는 꿈이 좌절된 의자왕은 격노했다. 당나라의 이 같은 행보 뒤에는 왕권을 억누르려 한 사택지적의 치밀한 노림수가 숨어 있었다. 한편 선덕여왕은 당나라에 보낸 칙서가 유효했다는 것과 고구려 남부에 있던 군이 평양성 쪽으로 이동했다는 소식을 듣고 김춘추에 대한 신뢰를 회복했다. 연금에서 풀려난 김춘추는 "안팎의 모든 적들로부터 신라의 백성을 구할 것"이라고 다짐했다.방송 말미 고구려를 향해 나아가는 당나라 대군의 웅장한 진격은 안방극장을 압도했다. 10만이 넘는 당군 앞에 선 이세민은 "짐이 오늘 이 자리에 선 것은 황제로서가 아니다"며 "너희와 함께 싸울 전사로 선 것"이라고 했다. 아울러 "하늘 아래 너희를 막을 자는 없다"며 "고구려를 짓밟으라"며 출진을 명했다.KBS 2TV 대하드라마 '문무' 6회는 29일 밤 9시 20분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr