사진 = 장나라 인스타그램

배우 장나라가 김혜윤과 함께 사랑스러운 매력을 뽐냈다.장나라는 최근 자신의 인스타그램에 "혜성이랑💕💕🐰"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장나라는 검은색 재킷을 입고 카메라 가까이에서 브이 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. 단정한 검은색 단발머리에 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 김혜윤은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 양손으로 브이를 그리며 미소를 짓고 있다. 깔끔한 슈트 차림에 귀여운 포즈를 더한 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.1981년생으로 45세인 장나라는 1996년생인 김혜윤과 무려 15살 차이가 난다.장나라와 김혜윤은 SBS 금토드라마 '굿파트너2'에서 각각 차은경과 강혜성 역으로 호흡을 맞추고 있다. 지난 27일 방송된 3회에서는 법무법인 리봄에 합류한 강혜성이 차은경을 통해 이혼 사건을 해결하는 새로운 시각을 배웠다.이날 방송은 닐슨코리아 기준 전국 시청률 9.8%로 자체 최고 기록을 경신했으며 순간 최고 시청률은 11.1%까지 치솟았다.한편 장나라가 출연하는 '굿파트너2'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr