사진 =16기 상철 인스타그램/ '아이즈매거진' 유튜브 채널 캡처

사진 = '아이즈매거진' 유튜브 채널 캡처

SBS Plus·ENA 예능 '나는 솔로' 16기 돌싱 특집 출신 상철이 명예훼손 유죄 판결을 받은 16기 영숙의 연하 배우 정호균과의 소개팅 유튜브 출연을 두고 "피해자를 두 번 죽이는 2차 가해"라며 영상 삭제와 공식 사과를 강력히 요구했다.최근 유튜브 채널 '아이즈매거진'에는 16기 영숙과 11세 연하인 2001년생 모델 겸 배우 정호균의 '72분 소개팅' 영상이 공개됐다.이후 16기 상철이 자신의 인스타그램에 해당 영상 캡처와 장문의 항의 글을 올리며 파장이 일었다.영상 속에서 정호균은 1990년생인 16기 영숙에게 "편하게 누나라고 부르고 말을 놓아도 되냐"고 묻고 손편지를 건네는 등 적극적인 태도를 보였다.16기 영숙은 "남자한테 편지는 대학 다닐 때 이후로 처음 받아본다"며 놀라워했고 정호균이 외국 남자를 좋아하는데 진도가 느리다고 농담하자 "보통 자식 아니네"라며 손부채질을 했다.16기 영숙은 과거 방송에서 16기 상철의 미국 이주 제안에 한국에서 결판 봐야 한다고 했던 유행어를 떠올리게 하는 질문으로 대구에 내려올 생각이 없느냐고 물었고, 정호균은 "나는 서울에서 결판 봐야 합니다"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.16기 영숙은 또한 "사실 '나는 솔로' 출연 당시에는 이성에게 연락이 별로 없었는데 오히려 시간이 지날수록 다른 이성에게 연락이 많이 오는 것 같다"며 "지금이 절정이다"라고 근황을 전했다.이 영상을 접한 16기 상철은 즉각 분노를 표출하며 영숙과 제작진을 정면으로 비판했다. 16기 상철은 자신의 인스타그램 스토리에 "이 자는 아직도 나에게 사과 한마디 하지 않았다"고 16기 영숙의 라이브 방송을 올렸다.16기 상철은 "허위 성범죄 혐의로 내 인생을 망친 자의 이미지를 미화시켰다"며 "과거 저에게 돌이킬 수 없는 인격 살인적 명예훼손을 가해 사법부로부터 유죄 확정 판결을 받은 인물이 아무런 문제 없는 것처럼 이미지가 미화·소비되고 있는 참담한 행태를 목도했다"며 기본적인 윤리 의식과 검증 없이 긍정적인 이미지를 부여한 방송은 명백한 2차 가해라고 규탄했다.16기 상철은 영숙이 사과나 반성 대신 허위 성범죄 혐의로 형사 고소까지 감행했다가 경찰 단계에서 무혐의 처분이 나와 무고죄 고소도 가능한 상태지만 참고 있었다고 털어놨다.16기 상철은 해당 유튜브 영상의 즉각적인 영구 삭제 조치와 제작진의 공식 사과 및 책임 있는 입장 표명을 촉구했다.16기 상철은 요청이 받아들여지지 않을 경우 강경하게 대응하겠다고 경고하며 "보류하고 있던 16기 영숙 추가 민사 소송 건부터 시작될 것"이라고 못 박았다.두 사람의 법적 공방은 '나는 솔로' 16기 종영 직후부터 이어져 왔다. 16기 영숙은 2023년 11월부터 2024년 5월까지 SNS에 사적인 메시지를 공개하며 16기 상철이 교제 중 다른 여성과 성관계를 했다는 취지의 글을 올리고 라이브 방송에서 욕설하는 등 총 4차례에 걸쳐 명예훼손 및 모욕 혐의로 기소됐다.대구지방법원 형사10단독은 지난해 7월 공공의 이익에 해당하지 않고 피해자의 사회적 평가가 심각하게 훼손됐다며 벌금 200만 원을 선고했고 항소심 기각을 거쳐 지난 7월 16일 대법원에서도 상고가 기각돼 원심이 최종 확정됐다.당시 판결 직후 16기 상철은 3년이라는 시간 동안 가족과 주변 사람들까지 큰 상처를 입었다며 "이번 판결이 온라인 공간에서도 사실 확인 없는 폭로와 인신공격은 표현의 자유라는 이름으로 보호될 수 없다는 점을 다시 한번 확인하는 계기가 되기를 바란다"고 소회를 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr