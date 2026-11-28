사진=솔비 유튜브

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배우 이규한이 예비 신부 솔비의 전시회를 찾아 내조에 나섰다.26일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '극내향인 규한 오빠의 특급 내조'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이규한은 권지안이라는 이름으로 작품 활동을 하는 솔비의 전시회 오프닝을 찾았다. 솔비를 비롯해 작가 4명이 참여한 전시로, 이규한은 솔비의 작품을 둘러보다 "하루에 한 점씩 그리거라"라고 농담을 건넸다.낯선 사람이 많은 자리가 부담스럽다는 속내도 털어놨다. 이규한은 "저는 사실 이런 자리를 매우 불편해하는데"라면서도 "앞으로 이런 자리를 많이 와야겠죠"라고 말했다. 그는 전시장을 찾은 솔비의 지인들을 직접 맞이하고 인사를 나눴다.행사를 마친 두 사람은 삼겹살집으로 자리를 옮겼다. 식사 중 솔비는 이규한이 SBS '미운 우리 새끼'에서 공개한 인공지능(AI) 이상형 사진을 언급했다.이규한은 당시 솔비를 떠올리며 짧은 단발머리와 통통한 볼, 한쪽 보조개를 특징으로 꼽았다고 밝혔다. 함께 출연한 허경환도 비슷한 결과를 받자 솔비와 허경환의 친분을 알고 있어 신경이 쓰였다고 전했다. 솔비가 질투가 났느냐고 묻자 이규한은 "난다. 내 여자인데"라고 답했다.공개 연애 전 지인의 요트 생일 파티에 함께 갔던 일도 꺼냈다. 이규한은 다른 남자들이 솔비에게 말을 걸자 "은근히 짜증이 났다"며 다음부터는 모임에 따라다녀야겠다고 생각했다고 말했다.솔비는 그날 술자리가 끝날 무렵 이규한이 주변 사람들에게 "저희 사귀어요"라고 직접 밝혔다고 전했다. 이규한은 두 사람의 관계를 공개한 뒤에는 솔비가 혼자 모임에 가도 마음이 한결 편해졌다고 이야기했다.한편 솔비 소속사 지안캐슬에 따르면 두 사람은 2027년 4월 25일 서울 종로구에서 야외 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행하며 사회와 축가는 아직 정해지지 않았다. 1984년생 솔비와 1980년생 이규한은 4세 차이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr