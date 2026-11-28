사진=야노시호 유튜브

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추성훈이 은퇴전을 마치고 다리를 절뚝이며 가족에게 향한 가운데, 야노시호와 추사랑은 눈물을 흘렸다.27일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '남편이자 아빠, 그리고 격투가 추성훈의 마지막 순간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 공개된 영상에는 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 추성훈의 은퇴전 현장이 담겼다. 야노시호와 딸 추사랑은 추성훈의 유도 선수 시절과 우승 당시 사진 등을 모아 가족과 지인들의 응원 메시지를 담은 롤링페이퍼를 준비했다.경기 전 추성훈에게 직접 만든 주먹밥을 건넨 어머니는 아들에게 밥을 든든히 챙겨주지 못했다며 눈시울을 붉혔다. 할머니의 눈물을 본 추사랑도 잠시 자리를 벗어나 감정을 추슬렀고, 야노시호는 그런 딸을 다독였다.경기가 시작되자 추성훈의 어머니는 아들의 모습을 차마 제대로 바라보지 못한 채 눈물을 닦았다. 곁에서 할머니를 위로하던 추사랑은 "아버지, 가자!"라고 외쳤고, 야노시호는 말없이 경기를 지켜봤다.추성훈은 크리스 리벤과 3라운드까지 타격전을 벌인 끝에 1대 2로 판정패했다. 경기를 마친 그가 글러브 앞에 큰절을 올리자 야노시호도 참았던 눈물을 흘렸다.추성훈은 "50세 넘어서도 운동할 수 있는 몸을 낳아주신 엄마 감사하고 사랑한다"며 어머니에게 인사했다. 팬들에게 받은 사랑을 돌려주고 싶다며 은퇴전 출전료를 운동을 좋아하는 후배들에게 기부하겠다는 뜻도 밝혔다. 딸에게는 "사랑아, 우리 아기. 이번에 용돈 없다"고 농담을 건넸다.경기장을 내려온 추성훈은 다리를 절뚝이며 가족에게 향했다. 추사랑은 아빠를 꼭 끌어안고 "아빠, 고마워"라고 말했다. 추성훈은 곁에 있던 야노시호의 얼굴을 쓰다듬으며 "고마워"라고 인사했다.야노시호는 "많이 다치지 않아 다행이다"라며 안도했다. 그는 "다음 인생이 또 시작됐다고 생각한다"며 남편의 새 출발을 응원했다.한편 추성훈은 일본에서 유도 선수로 활동하다 2004년 종합격투기에 데뷔했다. K-1 히어로즈와 UFC 등에서 활약한 그는 이번 경기를 끝으로 22년간 이어온 종합격투기 선수 생활을 마쳤다. 통산 전적은 16승 8패 2무효다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr