신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 시리즈 '재혼 황후'에서 호흡을 맞춘 이종석, 그리고 '이종새'와의 촬영 비하인드를 전했다.지난 27일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 신민아를 만났다.동명의 웹소설·웹툰을 원작으로 한 10부작 로맨스 판타지 '재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 정부 라스타(이세영 분)를 들이면서 벌어지는 일을 그린다. 황제는 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하고, 나비에는 이혼을 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다.신민아는 하인리 역을 맡은 이종석을 향한 신뢰를 표했다. 그는 "이종석 씨가 워낙 멜로를 많이 한 배우지 않나. 그 눈빛과 등장 자체만으로도 배우가 가진 힘과 멜로적 정서가 뛰어났다"고 칭찬했다. 또한 "눈만 마주쳐도 멜로가 자연스럽게 붙는 느낌을 받았다. '베테랑이구나'라고 생각했다"고 치켜세웠다.극 중 하인리는 새로 변신하는 능력을 지닌 인물. 이에 시청자들은 이종석에게 '이종새'라는 별명을 붙여주기도 했다. 극 중 나비에는 새의 정체를 모른 채 새에게 '퀸'이라는 이름을 붙여준다. 퀸은 나중에 컴퓨터 그래픽(CG)로 완성됐다. 이에 신민아는 실제 촬영 때는 보이지 않는 새를 상대로 '허공 연기'를 해야하는 고충이 있었다.신민아는 "촬영 전에 CG 시안을 먼저 보여주더라. 현장에서는 콩알이나 막대기 같은 온갖 더미와 새의 움직임을 대신해 주시는 분에 맞춰 연기했다"고 회상했다. 또한 "눈을 맞추고 감정 표현을 해야 하는데, 기술적으로 힘들고 시간도 오래 걸렸다"고 회상했다. 그럼에도 "퀸과 교류할 때가 나비에의 가장 인간적인 모습이 나와서 촬영 자체가 반갑고 좋았다"고 애정을 보였다.CG로 완성될 '퀸'의 비주얼에 대한 '특별 주문'도 했다. 신민아는 "나비에는 퀸과도 일종의 멜로가 있고 가장 인간다운 모습을 보여준다. 새가 무섭거나 예쁘게 나오지 않으면 장면이 살지 않을 것 같아 '퀸이 꼭 귀여웠으면 좋겠다'고 계속 이야기했다"고 말했다. 이어 "방송 후 완성본을 보니 더 귀여워졌더라. 깜짝 놀랐다"며 "종석 씨, 제 리액션에 맞춰 더 귀엽게 수정해 주신 것 같다"고 전했다.극 중 나비에는 궂은 날씨 때문에 퀸을 하룻밤 자신의 방에 데리고 잔다. 다시 사람의 모습이 된 하인리는 아침에 나체 상태로 이불 속에서 눈을 뜬다. 신민아는 "'새가 저렇게 누워서도 자냐'는 반응이 있더라"며 웃었다. 이어 "나비에라면 새를 귀여워하고 사람처럼 대하기 때문에 충분히 이불을 덮어 재울 수 있을 거라 생각했다"고 너스레를 떨었다. 또한 "새에서 종석 씨로 변하는 투샷이 야릇한 베드신이 아니라 설레는 '판타지적 베드신'이 될 것 같아 그 장면을 무척 기대했다"며 한 명의 시청자로서 해당 장면을 이야기하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr