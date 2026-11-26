사진 = 문가영 인스타그램

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사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 청룡영화상 비하인드 사진을 공개하며 고혹적인 미모를 뽐냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 검은색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 튜브톱 드레스를 입고 차량 내부에 앉아 있다. 허리까지 내려오는 긴 생머리에 화려한 귀걸이와 여러 겹의 팔찌를 매치해 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 문가영은 카메라를 정면으로 바라보며 그윽한 눈빛을 드러냈다. 얼굴선을 따라 자연스럽게 떨어지는 머리카락과 은은한 핑크빛 메이크업이 청순하면서도 고혹적인 매력을 더했다.또 다른 사진에서 문가영은 고개를 옆으로 돌린 채 살짝 미소를 짓고 있다. 머리카락을 귀 뒤로 넘긴 문가영의 오똑한 콧대와 매끄러운 옆얼굴이 눈길을 끌었다.마지막 사진에서 문가영은 몸을 비스듬히 돌려 앉아 은은한 미소를 머금었다. 드레스 위로 드러난 가녀린 어깨선과 등을 따라 길게 늘어진 생머리가 우아한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "아웅 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘다 이쁘다 이쁘다니까", "문가영 사랑해", "귀여워" 등의 댓글을 달았다.앞서 문가영은 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 개최된 제47회 청룡영화상에 참석했다. 구교환과 호흡을 맞춘 영화 '만약에 우리'로 여우주연상 후보에 이름을 올린 문가영은 시상식 이튿날 비하인드 사진을 공개하며 팬들에게 레드카펫의 여운을 전했다.한편 문가영은 오는 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역으로 안방극장에 돌아올 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr