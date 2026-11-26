배우 박지현이 촬영 현장에서 즉석 강의를 진행하고 있다. / 사진=tvN 공식 유튜브 채널 캡처

배우 박지현이 촬영 현장에서 즉석 강의를 진행하고 있다. / 사진=tvN 공식 유튜브 채널 캡처

배우 박지현이 국제에미상 시상식에서 유창한 영어 실력을 뽐내 화제를 모으는 가운데, 과거 드라마 촬영 현장에서 선보인 영어 강의 장면도 뒤늦게 주목받고 있다.지난 7월 tvN 드라마 공식 유튜브 채널에는 '진짜 영어 선생님 같은 박지현의 1타 강의'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 tvN 드라마 '내일도 출근!' 3~4회 장면을 촬영하는 박지현의 모습이 담겼다. 사원증을 착용한 그는 화면을 가득 채운 영어 문장을 가리키며 "문장 끝까지 누가 해석해 볼까? 손"이라고 외쳤다. 이어 "수능 볼 때 시간 없잖아. 그럼 앞에 수식들은 지워버리고"라며 문제 풀이 시간을 줄이는 자신만의 요령까지 전수했다.실제 영어 강사 못지않은 자연스러운 설명에 누리꾼들의 반응도 이어졌다. 영상에는 "진짜 학원 강사 선생님 모습인데", "영어 선생님 해도 잘 나갔을 듯", "입시반 영어 선생님도 찰떡이네" 등의 댓글이 달렸다.박지현은 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제54회 국제에미상 시상식에 참석했다. 이날 레드카펫에서 현지 취재진의 질문에 영어로 자연스럽게 답하며 유창한 회화 실력을 선보여 관심을 모았다.이와 함께 박지현의 학창 시절 이력도 재조명되고 있다. 그는 중학교 재학 당시 외국어고등학교 진학을 준비하며 토익(TOEIC)에서 900점대를 기록한 것으로 알려졌다. 이후 한국외국어대학교 스페인어과에 진학했으며, 대학 재학 시절 영어 과외 아르바이트를 한 경험도 있는 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr