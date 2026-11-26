사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

배우 진기주가 우아한 블랙 드레스 차림으로 세련된 비주얼을 뽐냈다.진기주는 최근 자신의 인스타그램에 까만 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진기주는 블랙 드레스를 입고 계단 난간 안에 들어가 난간을 양손으로 잡은 채 서 있다. 한쪽 어깨가 드러나는 비대칭 네크라인과 풍성한 소매, 허리 아래로 퍼지는 디자인이 우아한 실루엣을 완성했다. 긴 웨이브 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 진기주는 고개를 살짝 돌려 옆을 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다.이어진 사진에서 진기주는 한 손으로 가슴 부근의 목걸이를 잡은 채 아래쪽을 응시하고 있다. 이마를 덮는 시스루 앞머리와 굵은 웨이브가 얼굴선을 부드럽게 감싸며, 길게 늘어진 골드 목걸이와 손가락의 반지가 블랙 의상에 포인트를 더했다. 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러져 고혹적인 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 진기주는 차량 좌석에 앉아 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 어깨를 드러낸 블랙 드레스와 풍성하게 흐르는 긴 머리가 어우러진 가운데, 커다란 눈망울과 촉촉한 입술이 클로즈업 화면에서 돋보인다. 은은하게 빛나는 귀걸이와 가느다란 목걸이가 단정하면서도 세련된 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 진기주는 메이크업을 받으며 정면을 응시하고 있다. 메이크업 담당자가 입술에 브러시를 가져다 댄 순간에도 진기주는 차분한 표정을 유지하고 있다. 얼굴 양옆으로 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어와 블랙 드레스의 비대칭 어깨선이 어우러져 단아한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "헤메코 미쳤다", "미쳤다", "너무 예뻐", "귀요미", "요정", "천사 진기주님" 등의 댓글을 달았다.한편 진기주는 지난 6월 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡아 강렬한 액션 연기를 펼쳤다. 작품에서 보여준 거침없는 모습과 달리 이번 사진에서는 섬세한 스타일링과 부드러운 분위기로 시선을 끌었다.진기주는 2027년 방송 예정인 KBS2 새 드라마 '슬리핑닥터'에서 트라우마를 지닌 정신과 전문의 홍경 역을 맡아 배우 김성철과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr