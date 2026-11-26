가수 존박이 유튜브 채널 '존이냐박이냐'를 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 존박이 에픽하이 투컷을 향한 디스랩을 공개한 후 사과했다. / 사진=유튜브 채널 '존이냐박이냐' 영상 캡처

가수 존박이 별다른 친분이 없는 에픽하이 멤버 투컷을 겨냥한 디스랩을 공개했다.25일 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에는 'To. 투컷(Tukutz)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 존박은 녹음실에 들어가 자신이 작성한 가사로 디스곡 'FAKE MC'를 선보였다.존박은 "자칭 MC FAKE 이름은 김정식. 정신 좀 차리고 마주하세요 현실. 형 랩은 멸종 위기. 불가능해 번식"이라는 가사로 투컷을 지목했다. 이어 "노래는 좋던데 가사는 대필. 형은 그냥 낭독해"라며 투컷의 랩 실력을 거침없이 평가했다.이를 접한 투컷은 에픽하이 공식 유튜브 채널에 디스곡을 듣는 영상을 올렸다. 그는 "나 마흔다섯이다. 내 친구들은 지금 교장선생님"이라며 당황스러워했다. 가사를 듣던 중에는 "잘한다 잘한다 했더니"라고 말하며 욕설을 내뱉기도 했다.특히 곡 후반부에 존박이 "사실 정식이 형은 정말 좋은 사람. 누구보다 따뜻하고 배려 깊은 멋있는 사람"이라고 하자 투컷은 "어떻게 알아. 만난 적이 없는데!"라며 목소리를 높였다. 결국 "영상 꺼!"라고 외치며 감상을 중단했고, 이후 창밖을 바라보며 욕설을 중얼거렸다.존박은 디스곡과 같은 날 공개된 '투컷 디스곡 작업기' 영상에서 제작 과정을 설명하며 투컷에게 양해를 구했다. 그는 "DJ 투컷의 디스랩은 저의 의견과 무관하게 진행되고 있음을 시청자 여러분 그리고 투컷 형님께 알려드린다. 시켜서 하는 거다"라고 강조했다. 녹음을 마친 뒤에는 카메라 앞에서 무릎을 꿇고 "죄송합니다"라며 사과하기도 했다.투컷과 친분이 없다는 사실도 털어놨다. 존박은 "아예 모른다. 콘텐츠에서 딱 한 번 마주치고 사실 인사만 드렸다. 모르는 사람"이라며 "친분이 없다. 뭘 알아야 디스를 하지"라고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr