안효섭의 주연작 '파이널 테이블'이 시청률 부진을 겪고있다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중, SBS

안효섭의 주연작 '파이널 테이블'이 시청률 부진을 겪고있다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중, SBS

배우 안효섭이 전작 '오늘도 매진했습니다'에 이어 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'에서도 시청률 부진을 겪고 있다. 꾸준한 연기 변신에도 두 작품 연속 흥행 부진이라는 성적표를 받아들게 됐다.'파이널 테이블'은 4회에서 자체 최고 시청률인 2.6%를 기록했으나 이후 6회 연속 1%대에 머물고 있다. 앞서 안효섭이 주연을 맡았던 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 역시 최고 시청률 3.3%, 최종회는 2.7%로 막을 내리며 흥행에 실패한 바 있다.시청률 부진에도 안효섭의 연기 변신은 반갑다. 앞서 그는 SBS '낭만닥터 김사부' 시즌2, 3에서 외과의사 서우진 역을 맡아 상처를 지닌 인물이 자신만의 신념과 책임감을 갖춘 의사로 성장하는 과정을 그려냈다. SBS '사내맞선'에서는 재벌 3세 CEO 강태무로 분해 로맨틱 코미디 장르에서도 두각을 나타냈다.다양한 캐릭터를 보여줬던 안효섭은 현재 '파이널 테이블'에서 세계적으로 인정받는 천재 셰프 강한으로 열연 중이다. 강한은 어린 시절 사고로 후각의 70%를 잃은 데다 근무력증까지 숨긴 채 요리 서바이벌에 뛰어든 인물이다.안효섭은 대역 없이 칼질을 소화하며 셰프라는 직업의 전문성을 살렸다. 팀원들을 이끄는 리더의 면모부터 자신을 버린 어머니와 마주했을 때의 복잡한 감정까지 표현하며 극의 중심을 이끌고 있다.종영까지 단 2회만을 남겨둔 '파이널 테이블'이 유의미한 반등을 이뤄낼 수 있을지 주목된다.'파이널 테이블' 11회는 오는 28일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr