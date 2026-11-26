지드래곤 / 사진=지드래곤 인스타그램

그룹 빅뱅(BIGBANG) 지드래곤이 긴 생머리와 오드아이 스타일로 또 한 번 파격적인 모습을 선보였다.25일 지드래곤의 인스타그램 부계정에 여러 장의 사진이 게시됐다. 게시물 배경음악으로는 빅뱅의 신곡 '기립(GiiiRIP)'이 설정됐다.공개된 사진에서 지드래곤은 어깨 아래로 길게 내려오는 검은 생머리를 하고 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 눈동자는 회색빛, 다른 한쪽은 연녹색빛을 띠도록 오드 아이 스타일을 연출해 눈길을 끈다. 여기에 짙은 아이라인과 음영을 강조한 눈화장을 더했다. 검은색 의상은 강렬한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서는 검은 재킷에 커다란 흰색 리본을 매치했다. 얼굴을 덮은 긴 머리카락 사이로 한쪽 눈을 드러낸 채 카메라를 내려다보는 모습이다. 앞선 사진과 달리 야외의 자연광 아래에서 촬영해 또 다른 분위기를 연출했다.지드래곤은 최근 무대에서도 장발 스타일을 선보였다. 그는 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에 긴 생머리로 등장해 화제를 모았다. 이번에 공개한 사진에서도 같은 헤어스타일을 유지하면서 의상과 메이크업에 변화를 줬다.한편 지드래곤이 속한 빅뱅은 지난 20일 새 디지털 싱글 '기립(GiiiRIP)'을 깜짝 발매했다. 지난 8월 발표한 'BiiiG' 이후 약 3개월 만의 신곡으로, 지드래곤이 작사·작곡에 참여하고 태양이 작사에 이름을 올렸다.빅뱅은 신곡 발매 다음 날 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 '기립' 무대를 처음 공개했다. 이날 '뮤직 비저너리 오브 더 이어', '베스트 뮤직비디오 위드 유튜브' 등 태양의 솔로 수상을 포함해 총 4개 부문에서 상을 받았다. 지난 25일에는 '기립' 퍼포먼스 필름도 공개했다.빅뱅은 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >'를 진행 중이다. 오는 27일부터 29일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 공연하며, 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 총 20개 도시에서 41회 공연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr