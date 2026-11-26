'파이널 테이블'이 종영을 앞두고 있다. / 사진제공=JTBC '파이널 테이블'

'파이널 테이블'이 종영을 앞두고 있다. / 사진제공=JTBC '파이널 테이블'

배우 안효섭이 주연을 맡은 JTBC 드라마 '파이널 테이블'이 1%대 시청률 속 종영을 앞두고 있다. 극 중 안효섭과 장영남의 모자 관계가 밝혀진 가운데 안효섭이 오랜 시간 준비해 온 복수에 성공할지 관심이 쏠린다.지난 22일 방송된 '파이널 테이블' 10회는 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 1.9%의 시청률을 기록했다. 4회에서 자체 최고 시청률인 2.6%를 기록한 이후 이렇다 할 반등 없이 종영까지 2회만을 남겨두고 있다.26일 JTBC 드라마 '파이널 테이블' 측이 공개한 사진에는 촬영 중간마다 자신의 연기를 점검하고 동료 배우들과 호흡을 맞추는 출연진의 모습이 담겼다.안효섭(강한 역), 홍화연(최송이 역), 장률(차우진 역)은 모니터를 보며 촬영한 장면을 확인하고 있다. 극 중 평연그룹의 실세인 장영남(문해선 역)과 차지연(백현주 역)은 서로 의견을 나누며 연기를 맞춰보기도 했다.극 중 인물들과 달리 카메라 밖에서 웃음을 보이는 배우들의 모습도 공개됐다. 요리 서바이벌의 총괄 프로듀서 선정원 역을 맡은 정유진은 카메라를 향해 브이(V) 포즈를 취했다.팀 파밀리아의 홍화연, 김재화(최두영 역), 이봉준(박건우 역)과 팀 엑셉시옹의 장률, 김정학(오태윤 역), 고건한(마이클 장 역), 김민호(배영수 역)는 각각 팀원들과 사진을 남겼다. 극 중 3라운드 협업 미션에서 승리를 거둔 두 팀의 안효섭, 홍화연, 장률, 고건한이 한자리에 모여 웃고 있는 모습도 담겼다.앞서 지난 10회에서는 강한이 평연그룹 회장 문해선의 아들이라는 사실이 밝혀졌다. 두 사람을 둘러싼 의혹까지 커지면서 강한이 남은 요리 대결과 복수를 어떻게 마무리할지 관심이 쏠린다.'파이널 테이블' 11회는 오는 28일 밤 10시 40분, 최종회는 29일 밤 10시 30분에 방송된다. 국내에서는 디즈니+, 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr