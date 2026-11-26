쇼트트랙 국가대표 출신 안현수(빅토르 안)가 코치로 나선 첫 방송부터 칼을 빼 들었다. / 사진제공 = TV CHOSUN ‘스피드퀸’

쇼트트랙 국가대표 출신 안현수(빅토르 안)가 코치로 나선 첫 방송부터 칼을 빼 들었다. / 사진제공 = TV CHOSUN ‘스피드퀸’

쇼트트랙 국가대표 출신 안현수(빅토르 안)가 '스피드퀸' 코치로 나선 가운데, 첫 방송부터 칼을 빼 들었다. 선수들의 저조한 훈련 참여율에 쓴소리를 내뱉은 가운데 김보름과 윤정민이 잇따라 하차했다.지난 25일 첫 방송된 TV CHOSUN 예능 '스피드퀸'에서는 전이경 감독과 안현수, 김아랑 코치가 국가대표 재도전에 나선 선수 7명과 만났다.항암 치료를 마친 뒤 감독직을 맡은 전이경은 "1%의 가능성이 있다면 도전해보고 싶다"고 밝혔다. 안현수 역시 "꿈과 능력을 마음껏 펼치지 못하고 은퇴하는 것이 얼마나 힘든 상황인지 알고, 누구보다 잘 이해하고 있다. 기회가 닿은 이 친구들에게 한계를 넘는 도전이 되었으면 한다"고 말했다.국가대표 선발전 출전권 확보를 목표로 모인 김리아, 신새봄, 김도연, 김보름, 김찬서, 박윤정, 윤정민은 세 차례 기량 테스트에 나섰다. 그러나 선수들은 첫 번째 관문인 1500m 레이스부터 체력적인 한계를 드러냈다.두 번째 관문에서는 안현수가 정체를 숨긴 채 추격자로 등장했다. 선수들이 1000m 레이스를 펼치는 동안 반 바퀴 뒤에서 출발한 추격자에게 잡히면 탈락하는 방식이었다. 김보름은 "질 자신이 없다"며 자신감을 드러냈지만 7명 모두 안현수에게 추월당했다. 이를 지켜본 전이경은 "선수들 실력이 너무 바닥이어서 화가 났다"고 털어놨다. 안현수 역시 "국가대표가 되는 건 쉽지 않다. 죽기 살기로 이 친구들이랑 해보는 거다"라고 강조했다.마지막 테스트인 두 바퀴 레이스까지 마친 가운데 첫 번째 탈락자가 나왔다. 무릎 부상을 안고 있던 김보름이 기권하면서 국가대표 재도전을 포기했다. 본격적인 훈련에 돌입한 뒤에도 문제가 발생했다. 본업과 학업을 병행하는 선수들이 훈련에 제대로 참여하지 못하자 안현수는 국가대표팀과의 친선경기를 일주일 앞두고 선수들을 긴급 소집했다.안현수는 "이거를 하기로 마음먹었을 때는 온전히 투자할 수 있는 마음가짐이 되어있어야 한다. 하고자 하는 사람이 필요한 거다"라고 단호하게 말했다. 결국 윤정민은 자진 하차를 결정했다. 반면 회사와 대학원을 병행하던 김찬서는 "다시 오지 않을 기회라고 생각하고 쏟아부으려고요"라며 퇴사를 택했다. 첫 방송부터 7명이었던 도전자는 5명으로 줄었다.이후 남은 선수들은 최민정이 일일 감독 겸 선수로 나선 현역 국가대표팀과 친선경기를 치렀다. 배우 이유리도 팀 매니저로 합류했다.1000m 레이스에서는 신새봄이 현역 국가대표 선수들을 상대로 선전하며 유일하게 결승에 진출했다. 국가대표 4명을 홀로 상대하게 된 신새봄은 치열한 접전을 벌였지만 마지막 코너에서 미끄러지면서 끝내 결승선을 넘지 못했다.'스피드퀸'은 매주 수요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr