성우 쓰복만이 임신 소식을 전했다. / 사진=쓰복만 SNS

성우 쓰복만(본명 김보민)이 엄마가 된다.쓰복만은 26일 자신의 인스타그램을 통해 "저희에게 소중한 아이가 생겼어요"라며 임신 사실을 밝혔다.쓰복만은 "한동안 컨디션이 좋지 않아 소식이 뜸했다"며 근황을 전했다. 이어 그는 "뜻대로 안 되고 아무것도 할 수 없는 제 모습에잠시 자괴감에 빠지기도 했다"면서도 "일하는 순간만큼은 컨디션이 좋다"고 전했다.쓰복만은 생애 첫 임신에 감정이 교차하는 마음도 드러냈다. 그는 "호르몬 때문인지 눈물도 많아졌다"며 "괜스레 걱정이 앞서지만, 출산까지 무탈하기를 바랍니다"라고 첨언했다.태명은 '꼬잉이'다. 영어로 '계속 나아가다'라는 뜻의 '킵 고잉(keep going)'에서 따온 이름으로, 쓰복만은 "이대로 쭉 건강히 함께해 주길 바라는 마음에서"라고 설명했다.이와 함께 쓰복만은 '내 인생에', '임밍아웃이라니'라는 해시태그를 덧붙여 기쁨을 표출했다.쓰복만은 지난해 3월 자신의 SNS를 통해 "오랜 연애 끝에 결혼했습니다"라며 뒤늦은 백년가약 소식을 알린 바 있다.한편 1990년생으로 올해 37세인 쓰복만은 EBS 성우 출신으로 2017년 합격해 2년 동안 전속 성우로 활동했다. 이후 2019년부터 유튜버로 활동 중이다. 그는 '성대 복사기'로 유명하다. 과거 강주은 성대모사로 그의 남편이자 배우 최민수를 완벽하게 속이기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr