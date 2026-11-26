이경규가 새 예능 '어린왕자'를 이끈다. / 사진=텐아시아DB

이경규가 새 예능 '어린왕자'를 이끈다. / 사진제공=TV조선

방송인 이경규(66)가 TV조선 새 예능 프로그램 '어른왕자'로 돌아온다. '라스트 댄스'를 예고한 이경규는 김용만, 이세돌, 최용수 등 각 분야에서 활약해 온 출연진과 호흡을 맞춘다.오는 30일 첫 방송되는 '어른왕자'는 어른이지만 마음은 철없는 남자들이 사소한 꿈을 함께 이루어가는 리얼 버라이어티다. TV조선이 처음으로 선보이는 리얼 버라이어티로 이경규, 김용만, 이세돌, 최용수, 황치열, 이재율이 출연한다.공개된 단체 포스터에는 이경규를 필두로 한 여섯 남자의 모습이 담겼다. 특히 이경규와 김용만이 18년 만에 예능에서 다시 호흡을 맞춘다는 점에서 눈길을 끈다. 여기에 바둑 기사 출신 이세돌과 축구 감독 최용수가 리얼 버라이어티에 도전장을 내밀었다.함께 공개된 개인 포스터에는 출연진 각자가 이루고 싶은 꿈이 담겼다. 방송 3사 연예대상을 석권한 이경규는 김용만을 속이는 것을 목표로 내세웠다. 그는 "용만이 낚아볼까?"라는 문구를 통해 김용만과의 신경전을 예고했다.이세돌은 어린 시절 먹었던 김치의 맛을 다시 찾고 싶다는 소망을 밝혔다. 단 한 번도 외박한 적이 없다는 최용수는 "나 오늘 집에 안 갈래"라고 외쳤다. 황치열은 스트리트 바이커에 도전하고 싶다는 바람을 전했으며 막내 이재율은 "차승원보다 유명해지기"를 목표로 내걸었다.분야도 연령대도 각기 다른 여섯 남자가 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.'어른왕자'는 30일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr