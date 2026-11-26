그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 기존 뱀파이어 세계관에서 벗어나 평범한 인간의 사랑을 그린 신보로 해외 매체들의 주목을 받고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드는 지난 23일(현지시간) '엔하이픈, 뱀파이어 이야기를 넘어'라는 제목의 기사를 통해 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 조명했다. 빌보드는 이번 콘셉트 변화가 기존 세계관을 버리는 것이 아니라 현실과 연결하는 새로운 시도라고 분석했다. 멤버들을 평범한 인간으로 설정함으로써 사랑과 관계라는 주제에 공감하기 쉬워졌다는 설명이다.미국 경제 전문지 포브스는 이전보다 부드러워진 음악적 분위기에 주목했다. 매체는 "이러한 서사 속에서 엔하이픈은 더 이상 강력한 뱀파이어가 아니다. 그래서 더욱 진심이 묻어나며 부드럽고 감미롭고 로맨틱하다"고 평가했다.패션 매거진 엘르 싱가포르는 엔하이픈이 다양한 장르를 시도하면서도 고유의 음악적 정체성을 유지하고 있다는 점을 짚었다. 밴드웨건 아시아는 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오가 안무 없이 이야기만으로 구성된 점과 전작의 트레일러를 활용해 기존 세계관을 현실에 가깝게 풀어낸 연출에 주목했다.신보는 국내외 차트에서도 성과를 내고 있다. 한터차트에 따르면 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 실물 음반 발매 첫날인 지난 23일 70만 8868장 판매되며 일간 음반 차트 1위에 올랐다.지난 20일 공개된 타이틀곡 'I Want You'는 26일 0시 기준 브라질, 필리핀, 우즈베키스탄, 페루 등 4개국 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록했으며, 총 31개 국가 및 지역 차트에 진입했다.한편 엔하이픈은 오는 30일 데뷔 6주년을 맞는다. 이날부터 5일간 데뷔 6주년 기념 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr