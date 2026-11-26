던이 결혼에 대한 속마음을 밝힌다./사진=텐아시아DB

던이 결혼에 대한 속마음을 밝힌다./사진제공=MBC

김대호(42)와 던(32)이 전설의 ‘이것’을 찾아 ‘대던한 모험’을 떠난다. 그동안 김대호가 던의 일상에서 공통점을 찾으며 ‘강제 도킹’을 시도한 가운데, 이들이 어떤 케미를 보여줄지 주목된다.오는 27일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김대호와 던이 함께 모험을 떠난 모습이 공개된다.던은 “말 못 할 취미를 대호 형님과 함께해 보고 싶었다”라며 김대호의 ‘강제 도킹’에 응답한 사연을 밝힌다. 던은 김대호와 함께 전설의 ‘이것’을 찾기 위해 산으로 향한다. 그는 “이런 취미 이상하다고 생각할 수 있잖아요”라며 자신의 취미에 흔쾌히 함께해준 김대호에게 고마움을 전한다. 공개된 사진 속에는 김대호와 던이 함께 숲속을 수색하는 모습이 담겨 궁금증을 끌어올린다.김대호와 던은 깊은 대화를 나누며 서로를 알아가는 시간을 보낸다. 이들은 ‘미혼 앤 비혼’ 토크를 펼치며 연애, 결혼, 미래에 대한 속마음도 밝힌다. 김대호의 예상치 못한 충격 발언에 던은 “형이랑 놀면 안 될 것 같아”라며 크게 당황한다.던은 “역시 인왕산 날다람쥐는 다르다”라며 남다른 능력을 갖춘 김대호에게 ‘벽’을 느낀다. 김대호의 열정과 활약은 던의 잔잔한 마음에 파도를 일으키며 승부욕을 자극한다.한편, 던은 2018년 가수 현아와 6년간 공개 연애를 이어오다 2022년 결별했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr