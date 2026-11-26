[사진 = KBS 2TV ‘제47회 청룡영화상’ 방송 화면 캡처]

배우 박지훈이 첫 상업영화 도전으로 청룡영화상 2관왕에 오르는 쾌거를 이뤘다.박지훈은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상'에서 영화 '왕과 사는 남자'로 신인남우상과 청정원 인기스타상을 수상했다.박지훈은 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 인물의 복합적인 내면과 감정의 변화를 밀도 있게 표현했다. 첫 상업영화 주연작부터 연기력과 흥행력을 입증한 박지훈은 1690만 관객을 만나며 역대 한국 영화 흥행 순위 2위라는 기록을 함께 써 내려갔다.신인남우상 트로피를 품에 안은 박지훈은 “저를 끝까지 믿어주신 장항준 감독님에게 감사하다는 말씀드리고 싶다. 그리고 저와 현장에서 많은 에너지를 나누고 배움을 주신 유해진 선배님 존경하고 사랑한다”라고 밝혔다.이어 “이 외에도 소속사 식구들 감사드리고, 저를 응원해주시고 사랑해주시는 메이(공식 팬덤명)에게도 감사 인사 전한다. 늘 열심히 해서 진중한 모습으로 여러분들에게 좋은 작품, 연기 보여드리는 사람이 되도록 하겠다”고 다짐했다.박지훈은 유해진, 김은희 작가와 최다관객상 시상자로도 무대에 올라 '왕과 사는 남자' 배우 및 제작진과 흥행의 기쁨을 나눴다.연기력에 이어 대중적인 인기도 인정받았다. 네티즌 투표로 결정되는 청정원 인기스타상까지 거머쥔 박지훈은 “팬 여러분들께서 투표를 열심히 해주신 상이라고 들었다. 사랑해주시고 아껴주시는 메이 여러분들에게 진심으로 감사 인사드리고 싶다. 평생 여러분들 옆에 좋은 사람으로 기억되고 싶다”고 팬들을 향한 애정을 드러냈다.앞서 박지훈은 '제35회 부일영화상'에서도 '왕과 사는 남자'로 올해의 스타상을 받았다. 첫 상업영화부터 천만 배우 타이틀을 얻은 데 이어 각종 영화 시상식에서 연이어 트로피를 들어 올리며 충무로의 기대주로 자리매김하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr