'유 퀴즈 온 더 블럭'이 각 분야에서 활약한 인물들의 이야기를 전하며 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 각 분야에서 활약한 인물들의 이야기를 전하며 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 각 분야에서 활약한 인물들의 이야기를 전하며 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 각 분야에서 활약한 인물들의 이야기를 전하며 동시간대 시청률 1위를 차지했다.지난 25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(유퀴즈) 370회는 '나를 살린 한 사람' 특집으로 진행됐다. 방송에는 12년 만에 삼성 라이온즈의 우승을 이끈 강민호와 최형우, 전 미국 국무부 통역국장 이연향 등이 출연했다.닐슨코리아에 따르면 방송은 전국과 수도권 가구 기준 모두 케이블·종편 포함 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 정상에 올랐다. 유료 플랫폼 기준이다.불혹을 넘긴 나이에 삼성 라이온즈의 우승을 이끈 강민호와 최형우는 12년 만에 한국시리즈 정상에 오르기까지의 과정을 공개했다. 데뷔 23년 만에 첫 우승 반지를 얻은 강민호는 "처음 살아보는 인생을 살고 있다"며 소감을 전했다. 우승 반지 7개를 보유한 최형우는 후배를 놀리면서도 "우승 한 번 하려고 인생을 바치는 거지 않나. 그 모습에 감동을 많이 받았다"고 말했다.강민호는 옆구리와 갈비뼈 부상에도 자녀들이 응원 메시지를 적어준 스파이크를 신고 경기에 나섰던 일화를 털어놨다. KBO 최고령 선수 최형우의 순탄치 않았던 야구 인생도 공개됐다. 그는 과거 입스로 인해 팀에서 방출된 뒤 '내 인생에서 야구는 끝났구나'라고 생각하며 막노동까지 했다고 밝혔다. 방출의 아픔을 딛고 다시 그라운드에 서기까지의 이야기에 유재석은 "진짜 드라마 같은 이야기"라며 감탄했다.아시아계 여성 최초로 미국 국무부 통역국장을 지낸 이연향도 자신의 인생을 돌아봤다. 성악을 전공한 그는 외교관인 아버지 밑에서 자연스럽게 영어를 접하며 성장했다. 두 아이를 키우던 전업주부에서 33세의 나이에 최고령으로 통번역대학원에 입학한 사연도 들려줬다.첫 동시통역 업무로 걸프전을 맡았던 이연향은 대학교수로 재직하던 53세에 미국 국무부 통역사에 도전했다. 아시아계 여성이 드물었던 당시 박사 학위를 앞세워 '닥터 리'라는 호칭을 사용하게 된 배경도 설명했다. 조지 W. 부시부터 버락 오바마, 조 바이든, 도널드 트럼프까지 네 명의 전현직 미국 대통령을 통역한 경험과 국무부 통역사의 일상을 전해 관심을 끌었다.다음 방송에는 계주에 7년을 바친 달리기 꿈나무 이태겸 어린이, 삼국지에 정통한 이성원 교수, '연애의 조건'으로 해체 10년 만에 역주행한 그룹 베스티, 나영석 PD의 신규 예능 '그냥사람친구'에 출연하는 배우 박정수가 등장할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr