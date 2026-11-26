가수 진성이 '라스'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

가수 진성이 '라스'에 출연했다. / 사진제공=MBC

진성이 침대에 돈을 보관했었다고 밝혔다.지난 25일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연한 ‘내 장르에 태클을 걸지 마~♪’ 특집으로 꾸며졌다.진성은 ‘안동역에서’ 역주행으로 인생이 달라졌던 순간을 회상했다. 무명 시절 정규 음반을 내기 어려워 고속도로 휴게소에서 판매되는 트로트 메들리 음반으로 활동했다는 그는 당시 트로트 메들리계의 ‘4대 천왕’으로 불렸다고 밝혔다. 이후 ‘안동역에서’가 역주행하면서 방송국마다 섭외가 이어졌고, 하루에 공개방송을 최대 5개까지 소화했다고 전했다. 출연료보다 무대에 설 수 있다는 사실 자체가 행복했던 당시를 떠올리며 뿌듯함을 보였다.진성은 오랜 무명 생활 끝에 받은 1억 원 계약금에 얽힌 비하인드를 공개했다. 당시 거액의 돈이 낯설었던 그는 은행도 믿을 수 없어 현금을 침대 밑에 보관했다고 밝혔다. 혹시라도 돈이 사라질까 불안한 마음에 집 밖에도 마음 놓고 나가지 못했다고 했다.홈쇼핑에서 새로운 전성기를 누리고 있다는 근황도 전했다. 갈비탕, 도가니탕, 우거지탕 등을 판매하고 있다는 진성은 홈쇼핑에서 80~90%는 완판한다고 밝혔다. 자신만의 판매 방식을 ‘약장수 스타일’이라고 소개한 그는 긴 녹화보다 한 시간 동안 집중하는 홈쇼핑이 적성에 잘 맞는다며 남다른 자신감을 보였다.배드민턴 국가대표 안세영 선수를 향한 열렬한 팬심도 공개했다. 진성은 집에 들어가면 스포츠 채널을 차례로 돌려보다가 안세영의 경기가 나오면 두 시간 동안 몰입한다고 밝혔다. 특히 자신의 후배와 안세영의 아버지가 동창이라는 연결고리를 소개하며 식사를 대접하고 싶은 마음도 전했다. 아직 만남은 성사되지 않았지만 여전히 ‘근거리 인연’이라고 주장하는 진성의 능청스러움도 뽐냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr