남태현 / 사진=텐아시아 DB

음주운전 사고로 항소심에서 실형을 선고받고 법정구속된 그룹 위너(WINNER) 출신 가수 남태현이 대법원 판단을 받게 됐다. 법정구속된 지 닷새 만에 상고장을 제출하면서다.26일 법조계에 따르면 남태현은 지난 24일 서울서부지법에 상고장을 냈다. 지난 19일 항소심에서 징역 1년과 벌금 100만원을 선고받은 데 불복한 것으로, 사건은 대법원으로 넘어갈 예정이다.앞서 서울서부지법 형사항소2-2부는 도로교통법 위반(음주운전·제한속도 위반) 혐의로 기소된 남태현의 항소를 기각하고 1심 판결을 유지했다. 재판부는 음주 상태에서 고속으로 운전한 행위가 본인뿐 아니라 다른 사람의 생명과 안전까지 위협할 수 있었다고 지적했다. 이어 도주 우려가 있다고 판단해 남태현을 법정구속했다.남태현은 지난해 4월 27일 오전 4시 10분께 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 앞서가던 차량을 추월하려다 중앙분리대를 들이받은 혐의를 받는다. 사고 당시 주행 속도는 시속 182㎞로, 해당 도로의 제한속도인 시속 80㎞를 102㎞ 초과했다. 혈중알코올농도 역시 0.122%로 면허 취소 기준인 0.08%를 넘었다.남태현은 이전에도 음주운전으로 처벌받은 바 있다. 그는 2023년 3월 서울 강남구에서 음주운전을 한 혐의로 적발돼 같은 해 7월 벌금 600만원의 약식명령을 받았다. 당시 대리기사를 기다리던 중 차량 문을 열어 택시와 접촉 사고를 냈으며, 이후 술에 취한 상태로 차량을 직접 이동시킨 사실이 알려졌다.이번 사고를 냈던 당시는 마약 사건으로 집행유예 기간이기도 했다. 남태현은 지난 2024년 1월에는 필로폰 매수·투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.남태현은 집행유예 기간이 끝나기 전 다시 음주운전 사고를 냈다. 이에 1심 재판부는 지난 4월 9일 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다. 이미 음주운전으로 처벌받은 전력이 있는 데다 마약 사건의 집행유예 기간에 재범했다는 점을 불리한 사정으로 판단했다.남태현은 형량이 무겁다며 항소했다. 지난 10월 22일 열린 항소심에서는 생활을 바꾸기 위해 노력하고 있다며 선처를 요청했다. 그는 "술을 완전히 끊고 대중교통을 이용하고 있으며 봉사활동과 상담도 꾸준히 이어가면서 생활을 바꾸려고 노력하고 있다"고 밝혔다.선고를 앞둔 지난 12일에는 재판부에 반성문을 제출했다. 그러나 항소심 재판부는 1심의 형량이 무겁지 않다고 판단해 항소를 기각하고 남태현을 법정구속했다.한편, 남태현은 2014년 위너로 데뷔해 2016년 팀을 탈퇴했다. 이후 밴드 사우스클럽을 결성해 음악 활동을 이어왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr