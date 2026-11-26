래퍼 양홍원이 파경 소식 후 SNS 활동을 재개했다. / 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼 약 한 달 만에 파경을 맞은 가운데, 양홍원이 의미심장한 게시물을 업로드했다.양홍원은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 자신의 곡 '24YB' 가사 캡처본을 게재했다.공개된 가사에는 '다시 버텨내고 가지겠어 법인', '날 두고 각 재네 병xx들 잊었지', 'Bxxxh I'm a young B' 등의 문구가 담겼다. 특히 해당 게시물이 양홍원의 이혼 소식이 전해진 이후 첫 게시물이라는 점에서 이목을 끌었다.양홍원은 원현주와 약 8년간 교제한 뒤 2023년 혼인신고를 했다. 이듬해 11월 딸을 얻었고, 지난달 18일 웨딩마치를 올렸다.그러나 결혼식 닷새 뒤 양홍원이 결혼 전 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 양홍원의 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했지만, 객실 안에서 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.하지만 원현주가 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝히면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 37일 만에 각자의 길을 걷게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr