'크로스2'가 12월 25일 공개를 확정했다. / 사진제공=넷플릭스

'크로스2' 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'크로스2' 티저 예고편이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '크로스 2'가 오는 12월 25일 공개를 확정하고 티저 포스터와 티저 예고편을 공개했다. 황정민과 염정아가 액션 부부로 돌아온다. 이번에는 대통령 차인표의 비밀 임무를 받고 국보급 문화재를 되찾기 위한 작전에 뛰어든다.전편인 '크로스'는 공개 직후 2주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 영화 부문 1위에 올랐으며 5주 연속 글로벌 TOP 10에 이름을 올렸다. 속편인 '크로스 2'는 정체불명의 조직에 우리나라 문화재가 탈취되고 강무(황정민 분)와 미선(염정아 분) 부부가 문화재 유출을 막기 위한 일생일대의 작전에 뛰어들며 벌어지는 이야기를 그린 오락 액션 영화다.공개된 티저 포스터에는 X자 모양의 폭발을 뒤로한 채 완전무장한 강무와 미선의 비장한 모습이 담겼다. "더 강력해진 팀플레이, 액션 부부가 돌아왔다"라는 문구는 한층 더 거대하고 위험해진 임무를 예고한다. 두 사람 사이에서 손가락 하트를 하고 있는 청동미륵반가상과 그 뒤로 쌓여 있는 의문의 상자들도 눈길을 끈다.티저 예고편은 앞치마를 두른 채 와이어를 타고 내려오는 특수 요원 출신 베테랑 주부 강무와 화려한 몸놀림으로 단숨에 상대를 제압하는 강력범죄수사대 에이스 형사 미선의 등장으로 시작한다. 전투복 차림으로 잠입 작전을 수행하며 서로 주먹을 맞대는 두 사람의 모습에서는 한층 끈끈해진 부부의 호흡이 느껴진다.정체불명의 괴한들의 습격으로 국보급 문화재가 도난당하자 강무와 미선 부부는 대통령(차인표 분)으로부터 사라진 문화재를 되찾아달라는 비밀 임무를 의뢰받는다. 다양한 유물이 모여 있는 공간에서 방패와 활 등을 활용한 액션도 펼쳐진다.유물이 들어 있는 상자를 훑으며 의미심장한 표정을 짓는 비밀 조직의 수장 천인학(윤경호 분)의 모습과 "오늘 안으로 우리 보물들이 해외로 다 밀반출될 거야"라는 대사는 긴장감을 높인다.문화재 탈취를 소재로 영화적 상상력을 더한 '크로스 2'에는 황정민과 염정아를 비롯해 정만식, 윤경호, 임성재, 차인표, 김국희 등이 출연한다. 대통령으로 변신한 차인표와 비밀 조직의 수장으로 등장하는 윤경호의 활약에도 관심이 쏠린다.'크로스 2'는 크리스마스인 오는 12월 25일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr