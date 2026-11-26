수학강사 정승제가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

수학강사 정승제가 학생에게 지도 방식을 의심받는다. / 사진제공=채널A '티처스3 : 재수전쟁'

수학강사 정승제가 20여 년 강사 생활 중 처음으로 제자에게 지도 방식을 의심받으며 갈등을 겪는다.26일 방송되는 채널A '티처스3 : 재수전쟁'(이하 '티처스3')에서는 6월 모의고사 성적을 바탕으로 최종 9인의 순위를 정하는 '순위 결정전'이 진행된다. 1위를 차지한 재수생에게 특별한 혜택이 주어지는 가운데, '수학반'의 '샤대 언니 때려잡기'가 불만스러운 표정으로 등장해 눈길을 끈다.갈등은 6월 모의고사를 2주 앞둔 시점에 시작됐다. '샤대 언니 때려잡기'와 '국어만 1등급'이 수학 문제를 제대로 풀지 못하자 정승제는 두 사람의 기초 실력이 부족하다고 판단했다. 중학교 과정의 개념조차 충분히 익히지 못한 상태였기 때문이다.이에 정승제는 "6월 모의고사는 신경 쓰지 마. 그전에 빨리 중학교 과정부터 다 끝내라"며 기초부터 다시 공부할 것을 권했다. 미미미누 역시 "지금 해야 한다. 더 늦게 할 수는 없다"며 정승제의 의견에 동의했다. 전현무도 당장의 모의고사보다 수능을 대비하는 것이 중요하다는 반응을 보였다.그러나 '샤대 언니 때려잡기'는 정승제의 지도 방식에 불만을 드러냈다. 중학교 수학 교재를 받은 그는 "중학교 과정을 지금 하라고? 6월 모의고사 준비를 해야지"라며 반발했다. 이어 "이제는 승제 쌤이 의심된다. 승제 쌤이 조급하셔야 할 텐데 아닌 것 같다"고 말했다.이를 지켜보던 출연진도 당황했다. 미미미누는 "은퇴를 걸고 나온 사람한테 이게 무슨 말이야"라며 재수생의 태도를 지적했고, '국어 절대강자' 유대종은 "내가 다 혈압이 오르네"라고 반응했다. 전현무 역시 모의고사를 앞둔 재수생의 불안감은 이해하지만 우선 선생님을 믿어야 한다고 강조했다.누적 수강생 1000만 명을 기록한 정승제도 제자의 반응에 충격을 받았다. 그는 "의심된다는 말은 처음 들어봐요"라며 당혹감을 감추지 못했다. 이어 "나는 책임진다고 얘기했는데, 애들은 그런 자세가 안 돼 있다"며 자신을 믿고 학습 계획을 따라주지 않는 제자들에게 답답함을 드러냈다.이후 '샤대 언니 때려잡기'는 6월 모의고사를 치른 뒤 순위 결정전에 참여한다. 정승제와 갈등을 빚었던 그가 어떤 성적을 거뒀을지, 두 사람이 다시 신뢰를 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.'티처스3'는 이날 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr