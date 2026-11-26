'미성숙 부부'의 사연이 공개된다./사진제공=JTBC

'미성숙 부부'의 사연이 공개된다./사진제공=JTBC

'이혼숙려캠프'에서 위태로운 관계를 이어가는 '미성숙 부부'의 사연이 공개된다.26일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 '미성숙 부부'의 남은 가사조사와 심층 상담 현장이 담긴다.지난주에 이어 공개되는 남편 측 가사조사 영상에서는 아내의 또 다른 문제가 포착된다. 아내는 혼인신고 3개월 만에 SNS를 통해 알게 된 남성과 동거는 물론 신체적 관계까지 맺었다고 고백한다. 심지어 남편에게 "네가 날 외롭게 해서 그 남자를 만난 것"이라며 외도의 책임까지 돌리는 모습을 보이자, 서장훈 소장은 "뭐가 그렇게 당당해요"라며 분노를 터뜨린다.아내 측 가사조사에서는 아내를 지켜주고 싶다던 남편의 반전 일상이 펼쳐진다. 남편은 일하고 싶을 때만 일을 나가고 월세도 수차례 밀리는 등 무책임한 모습을 보이면서도, 정작 자신의 오토바이에는 돈을 아끼지 않아 원성을 산다. 또 아내와 함께한 술자리에서 아내의 친구에게 고백하고 뽀뽀까지 했다는 이야기가 전해져 모두를 놀라게 한다. 더 나아가 남편이 "둘 다 가지고 싶었는데, 안 돼서 답답했다"며 당시의 속마음까지 털어놓자, 그를 두둔하던 이동건 가사조사관도 실망감을 감추지 못한다.이후 부부의 갈등은 더욱 격화된다. 아내는 "남편이 분노조절장애가 있다"고 주장하지만, 정작 남편은 유독 아내에게만 걷잡을 수 없는 감정을 쏟아낸다. 침착하게 대화를 이어가려는 아내에게 남편이 또다시 도를 넘은 폭언과 위협을 가하자, 급기야 아내마저 돌발 행동을 보여 스튜디오는 충격에 휩싸인다. 이를 본 박하선은 "다시 돌아오지 않을 20대를 이렇게 보내지 않았으면 좋겠다"며 진심 어린 조언을 건넨다.이호선 상담가와의 심층 상담에서는 남편의 숨겨진 상처를 들여다본다. 이호선 상담가가 남편의 걷잡을 수 없는 분노가 어디에서 비롯됐는지 짚어 나가자, 남편은 사랑받지 못했던 유년 시절과 학창 시절 겪었던 안타까운 사연을 털어놓으며 끝내 눈물을 보인다. 오랜 아픔을 마주한 남편이 이를 딛고 달라질 수 있을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr