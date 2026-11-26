그룹 빅뱅 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 일본 돔 투어를 앞두고 신곡 '기립 (GiiiRIP)'의 공식 영상을 공개했다.YG엔터테인먼트는 지난 25일 오후 6시 빅뱅의 '기립 (GiiiRIP)' 시네마틱 필름을 공개했다. 지난 20일 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS)에서 신곡 무대를 처음 선보인 이후 공개된 첫 공식 영상이다.붉은색 타이포그래피로 시작하는 영상은 이내 흑백 화면으로 전환된다. 지드래곤, 태양, 대성은 군중과 거대한 철근 구조물을 배경으로 등장한다. 화려한 색채 대신 거친 질감과 명암 대비를 활용해 곡의 분위기를 시각적으로 표현했다.영상 중반에는 '起立'(기립)이라는 문구와 함께 세 멤버의 모습이 한 화면에 담겼다. 후반부에는 빠르게 교차하는 조명과 자욱한 연기 속에서 수십 명의 댄서와 함께 군무를 펼치는 등 퍼포먼스 중심의 연출이 이어졌다.지난 20일 발매된 '기립 (GiiiRIP)'은 묵직한 비트와 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 힙합 곡이다. 이번 영상 역시 곡의 선언적인 분위기에 맞춰 산업적인 공간과 대규모 군무를 활용했다.한편 빅뱅은 오는 27일 일본 교세라 돔 오사카에서 데뷔 20주년 기념 월드투어 'XX : COSMOS'(코스모스)의 일본 일정을 시작한다. 이번 일본 돔 투어는 4개 도시에서 총 10회에 걸쳐 진행된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr