최대훈이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

최대훈이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 최대훈이 디즈니+ 시리즈 '재혼황후' 종영과 동시에 MBC 금토드라마 '라이어'로 시청자들과 만난다. 이번에는 유연석의 사망 사건을 파헤치는 강력계 형사로 변신한다.26일 '라이어' 제작진은 9회 방송을 하루 앞두고 최대훈의 특별출연 소식을 알렸다. 앞서 '라이어'는 8회 엔딩에서 남자 주인공 민준호(유연석 분)가 사망하는 파격적인 전개를 선보였다.최대훈은 극 중 민준호 사망 사건의 수사를 맡은 광역수사대 계장 황명수 역으로 등장한다. 20년 경력의 강력계 형사인 황명수는 집요한 성격과 뛰어난 직감을 바탕으로 화려한 검거 경력을 쌓아온 인물이다. 특히 용의자의 심리를 파고들어 거짓말을 가려내는 데 자신감을 지니고 있다.공개된 스틸 속 최대훈은 날카로운 눈빛과 감정을 읽기 어려운 표정으로 긴장감을 자아낸다. 전작 '김부장'에서 보여줬던 코믹하고 유쾌한 모습과는 사뭇 다른 분위기다.제작진은 "내일(27일) 방송되는 9회부터 최대훈 배우가 황명수 역할로 특별출연한다. 최대훈 배우의 특별출연은 조영민 감독과의 끈끈한 인연으로 성사됐다"고 밝혔다. 이어 "황명수는 민준호 사망 이후 '라이어' 전개에 막강한 영향을 미치는 인물이다. '라이어'와 황명수 캐릭터에 완벽하게 녹아든 최대훈 배우의 대체불가 연기에 현장에서도 감탄이 쏟아졌다"고 전했다.민준호의 죽음으로 새로운 국면에 접어든 '라이어'에서 최대훈이 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.'라이어' 9회는 오는 27일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr