배우 문근영이 제47회 청룡영화상에 시상자 자격으로 참석했다. / 사진=문근영 SNS

배우 문근영이 청룡영화상 시상자로 참석한 가운데 그의 스타일이 눈길을 끌었다.문근영은 26일 자신의 인스타그램에 "두근두근 떨렸던 청룡 비하인드🫠"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 문근영이 전날 서울 여의도 KBS홀에서 진행된 제47회 청룡영화상에 참석해 단편영화상 부문 시상을 위해 시상자 자격으로 무대에 오를 준비를 마친 모습.그는 단아한 분위기가 물씬 풍기는 블랙 의상으로 멋을 냈다. 그러나 헤어는 마치 바람에 휘날린 상태로 고정해버린 듯 애매한 스타일을 보여 아쉬움을 자아냈다.한편 문근영은 1987년생으로 올해 40세다. 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했으며, 희귀병 투병으로 오랜 기간 활동을 중단했다가 올해 연극 '오펀스'를 비롯해 SBS 예능 '우리들의 발라드2' 심사위원으로 참여하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.결혼 소식도 직접 전했다. 그는 지난 7월 자신의 SNS를 통해 손편지를 공개하며 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간을 함께 나누고 싶은 사람을 만났다"고 결혼 사실을 알렸다.남편은 7세 연상의 배우 정평이다. 두 사람은 별도의 결혼식 대신 가족들과 함께하는 식사 자리를 통해 부부의 연을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr