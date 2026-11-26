사진 제공: MBC 예능 프로그램

김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 베트남 최강팀을 상대로 4연승에 도전한다.오는 29일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경2' 8회에서는 필승 원더독스와 베트남 정규리그 1위 팀 호아 쩟 득장 라오까이의 맞대결이 펼쳐진다.시즌2 첫 해외 원정에 나선 원더독스는 40도를 웃도는 무더위와 낯선 경기 환경 속에서 라오까이를 상대했다. 여기에 김보빈, 인쿠시, 츠바키의 전력 공백까지 겹쳤지만 원더독스는 1세트를 가져오며 기선 제압에 성공했다.그러나 라오까이가 195cm의 장신 선수를 투입하면서 경기 흐름에 변화가 생긴다. 압도적인 높이와 견고한 수비를 자랑하는 상대를 마주한 가운데 김연경 감독은 긴급 작전 수립에 나선다. 상대의 높은 블로킹을 피하기 위해 공격 루트를 다변화하는 등 맞춤형 전략을 가동한다. 김연경 감독의 용병술이 4연승으로 이어질지 관심이 쏠린다.베테랑 황연주의 활약도 관전 포인트다. 황연주는 코트 곳곳을 누비며 '황길동'이라는 별명까지 얻는다고. 오랜 선수 생활을 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 상대의 빈틈을 파고드는 것은 물론 과감한 공격까지 선보이며 존재감을 발휘할 예정이다.노련한 경기 운영과 재치 있는 플레이를 앞세운 황연주가 팀의 분위기를 어떻게 이끌어갈지, 김연경 감독과 선수들이 해외 원정이라는 새로운 무대에서 연승 행진을 이어갈 수 있을지 주목된다.원더독스와 라오까이의 승부가 담긴 '신인감독 김연경2' 8회는 오는 29일 오후 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr