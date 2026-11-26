김재현이 영화 '완벽한 집'에 출연했다. / 사진제공=(주)영화사테이크

밴드 엔플라잉의 드러머 김재현이 영화 '완벽한 집'에서 변호사로 관객들과 만난다.지난 25일 개봉한 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주한 대학생 규빈(장규리 분)이 집주인 금림(배종옥 분)과 함께 생활하면서 기이한 사건을 마주하는 공포 스릴러다.김재현은 극 중 유산 상속 업무를 담당하는 변호사로 특별출연했다. 규빈에게 금림의 유산과 관련된 이야기를 전하며 극의 미스터리를 더했다.이번 출연은 정용기 감독과의 인연으로도 의미가 남다르다. 스크린 데뷔작인 영화 '옥수역귀신'에서 정용기 감독과 호흡을 맞췄던 김재현은 '완벽한 집'에 특별출연하며 의리를 지켰다.김재현은 꾸준히 연기 활동을 이어가며 활동 영역을 넓히고 있다. 지난 4월 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에서는 고등학교 교사로 분해 극에 활기를 더했다. 이번 작품에서는 변호사로 변신하며 또 다른 얼굴을 보여줬다.본업인 밴드 활동에도 박차를 가한다. 김재현이 속한 엔플라잉은 오는 12월 24일부터 26일까지 사흘간 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트 '2026 엔플라잉 라이브 원스 어폰 어 스노우볼'을 개최한다. 크리스마스를 포함한 사흘간 팬들과 함께 연말을 보낼 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr