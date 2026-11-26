배우 김우석이 소년미와 남성미를 넘나드는 비주얼을 뽐냈다.김우석은 패션 매거진 '지큐 코리아(GQ KOREA)' 12월호 화보를 통해 한층 성숙해진 분위기를 드러냈다.공개된 화보에서 김우석은 워시드 데님 팬츠와 재킷을 활용한 스타일링으로 청량한 매력을 자랑했다. 화이트 진에 옐로 블레이저를 매치한 컷에서는 의자에 걸터앉아 여유로운 포즈를 취했다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛과 자연스러운 표정 연기로 감각적인 화보를 완성했다.화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서는 배우로서의 열정을 엿볼 수 있었다. 김우석은 “올해 쉬지 않고 달린 게 너무 행복한데, 이런 기회 주신 모든 분에게 감사하다”며 올 한 해를 돌아봤다.최근 종영한 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'의 오디션 비하인드도 공개했다. 그는 “오디션을 위해 에어컨이 고장 난 연습실에서 선풍기를 틀어놓고 연습에 매진했다. 특히 박태경의 음이탈 장면까지 준비했다”며 작품을 향한 애정을 드러냈다.자신의 연기적 강점으로는 눈을 꼽았다. 김우석은 “오디션 볼 때 감독님들이 ‘눈이 되게 좋다’고 이야기해주실 때가 꽤 있어서, 눈에 더 자부심을 가져야겠다고 생각했다”고 밝혔다.뮤지컬 '쓰릴미'부터 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령', '군검사 도베르만'까지 다양한 장르의 작품에 출연해 온 김우석은 여전히 신인의 마음가짐으로 연기에 임하고 있다고 전했다. 그는 “스스로도 아직 제가 신인 같고 루키 같은 마음이 있다”며 “좋은 작품으로 새로 인사드렸으니 그 뒤의 한 걸음 한 걸음이 저한테 더 중요한 순간이지 않을까 싶다”고 말했다.자신의 연기를 통해 진로를 결정하거나 새로운 목표를 세웠다는 팬들의 편지에 대해서도 “감사함을 끝낼 수가 없다. 그러니까 더, 더 잘하고 싶다”며 고마움을 표했다.김우석은 최근 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 구서대학교병원 신입 인턴 의사 박태경 역으로 활약했다. 뮤지컬 '마제스티'에서는 수습기자 아서 클라이브 역을 맡아 5년 만에 뮤지컬 무대에 복귀하는 등 활동 영역을 넓히고 있다.김우석의 화보와 인터뷰는 '지큐 코리아' 12월호에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr