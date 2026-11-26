소녀시대 효연이 '전참시'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

소녀시대 효연이 '전참시'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 소녀시대의 멤버 효연이 결혼과 출산에 대한 로망을 고백한다. 앞서 같은 그룹 멤버 티파니가 배우 변요한과 부부의 연을 맺은 가운데 효연 역시 어릴 적부터 결혼을 꿈꿔왔다고 밝힌다.오는 28일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 426회에서는 효연이 스태프들과 함께 강원도 평창으로 김장 원정을 떠나는 모습이 그려진다.지난 출연 당시 짧게는 6년, 길게는 20년 동안 함께한 스태프들과의 남다른 의리를 보여줬던 효연은 이번에도 이들과 함께 특별한 하루를 보낸다.이날 효연은 어린 시절부터 현모양처를 꿈꿔왔다고 고백한다. 데뷔 시절부터 "결혼이 먼저였다"는 효연은 아이 둘을 낳고 싶다는 바람도 전한다. 이어 할머니가 매년 200~300포기씩 김장을 담그던 어린 시절을 회상하며 김장 축제를 향한 기대감을 내비친다.꽃무늬 조끼를 입고 본격적인 김장에 나선 효연은 자신만만하게 김치 양념을 버무린다. 그러나 의욕과 달리 제기 모양의 김치를 완성해 웃음을 자아낸다. 현장에서 효연을 알아본 시민들은 환호와 춤으로 응원을 보낸다.김장을 마친 효연은 스태프들과 함께 도토리묵, 수육, 만둣국 등으로 푸짐한 식사를 즐긴다. 발레 슈즈를 신고 육상 대회 예선을 통과했던 과거 일화도 공개한다. 특히 스태프들과의 베트남 다낭 여행 비용을 부담하기로 했다는 사실까지 알려지며 남다른 의리를 보여줄 예정이다.'전참시'는 28일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr