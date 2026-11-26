김대호가 '홈즈'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

김대호가 '홈즈'에 출연한다. / 사진제공=MBC

방송인 김대호가 집에 클라이밍 벽까지 설치한 사실을 공개한다. 한편 김대호는 지난해 2월 MBC를 퇴사한 뒤 프리랜서로 전향했으며 출연료가 기존보다 100~150배 가까이 뛴 것으로 알려졌다.26일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울의 대표 하천 네 곳을 중심으로 임장에 나선 김대호와 뮤지의 모습이 그려진다.두 사람은 홍제천, 양재천, 안양천, 탄천을 따라 자연환경과 생활 기반 시설을 동시에 누릴 수 있는 다양한 매물을 살펴본다.이들은 본격적인 임장에 앞서 축구장과 풋살장, 야구장 등 다양한 체육시설이 마련된 탄천변 체육공원을 방문한다. 특히 국내 최대 규모의 암벽장을 발견한 두 사람은 직접 클라이밍에 도전한다.평소 집에 클라이밍 벽을 설치해 둔 김대호는 꾸준히 연습해 왔다며 자신감을 보인다. 그러나 막상 암벽에 오르자 예상치 못한 난관에 부딪힌다고 해 궁금증을 자아낸다.이어 두 사람은 서울 강남구 대치동 탄천 바로 앞에 자리한 고급 아파트를 찾는다. 총 15세대만 거주하는 해당 아파트는 한 층을 한 세대가 단독으로 사용하는 구조다. 집 안에서는 롯데월드타워와 불꽃 축제를 감상할 수 있으며 낮에는 탁 트인 녹지 전망을 누릴 수 있다.집주인의 취향이 반영된 취미 공간도 눈길을 끈다. 영화 '대부'의 말론 브란도와 제임스 딘 등 유명 배우들의 사진으로 꾸며진 공간이지만 곳곳에 가정용 집기들이 자리하고 있어 웃음을 안긴다. 여기에 집주인의 뜻밖의 이력까지 공개될 예정이다.'홈즈'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr