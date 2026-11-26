그룹 에스파 멤버 카리나가 다양한 포즈로 콘셉트를 소화하고 있다. / 사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 다양한 포즈로 콘셉트를 소화하고 있다. / 사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 다양한 포즈로 콘셉트를 소화하고 있다. / 사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 다양한 포즈로 콘셉트를 소화하고 있다. / 사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 남다른 의상 소화력을 보여줬다.카리나는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "Really Luv"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 카리나가 해외 명품 브랜드 B사의 다양한 액세서리 광고를 위해 화이트와 블랙을 오가는 여러 의상을 착용해가며 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 퍼 자켓부터 다소 과해 보일 수 있는 귀걸이 등을 우아하면서도 고혹적인 분위기로 소화해 눈길을 끌었다.한편 카리나가 속한 에스파는 월드투어를 이어가고 있으며 2027년 1월부터 유럽 공연을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr