배우 한보름이 '솔로라서2'에서 색다른 매력을 선보일 예정이다. / 사진제공=블리츠웨이엔터테인먼트

배우 한보름(39)이 '솔로라서2'를 통해 자신의 싱글 라이프를 공개한다.26일 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2' 측은 한보름의 합류 소식을 전했다. '솔로라서2'는 혼자 사는 출연자들의 일상을 보여주는 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다.새 시즌에서는 방송인 신동엽이 기존 MC로 자리를 지키고, 배우 조윤희가 새롭게 진행을 맡는다. 김지수, 클라라, 유이, 이시아, 남유정 등이 출연을 확정한 가운데 한보름도 합류해 일상을 선보인다.한보름은 평소 다양한 취미를 즐기는 것으로 알려졌다. 스킨스쿠버, 프리다이빙, 볼링 등 운동뿐 아니라 캘리그래피와 꽃꽂이에도 관심이 많다. 바리스타, 재즈댄스 강사, 애견미용사, 보험설계사 등 여러 자격증도 취득했다.이번 방송에서는 새로운 취미에 도전하는 한보름의 일상이 공개될 예정이다. 평소 여러 분야에서 다양한 활동을 즐겨온 만큼 프로그램에서 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.'솔로라서2'는 오는 12월 7일 오후 8시 40분 SBS Plus와 E채널에서 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr