음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표의 과거 대리운전 이용 일화가 뒤늦게 알려졌다. / 사진=텐아시아 DB

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표의 과거 대리운전 이용 일화가 뒤늦게 알려졌다.지난 25일 한 누리꾼 A씨는 자신의 SNS에 과거 대리운전 기사로 일하던 시절 고경표를 만났던 일화를 공개했다.A씨는 "한참 대리하던 시절 경표 형을 만났었다"며 "대리비도 한 5만 원 나왔을 텐데 팁도 5만 원 주심"이라고 당시를 회상했다. 고경표와 나란히 서서 찍은 사진과 팁으로 받았다는 5만원권 지폐 사진도 함께 공개했다. 그러면서 A씨는 '음주운전 하지 마 제발'이라는 문구를 덧붙였다.고경표가 과거 방송에서 직접 밝힌 접촉사고 일화도 재조명되고 있다. 지난달 10일 공개된 유튜브 웹예능 '핑계고'에서 고경표는 영동대교에서 처음으로 차량 접촉사고를 냈던 경험을 털어놨다.당시 상대 차량 운전자가 자신을 알아보고 별다른 보상 요구 없이 보내줬다는 고경표는 "선행은 돌고 돈다고, 반대로 제가 주차 접촉 사고를 당했을 때 누군지는 모르지만 괜히 저도 마음에 '괜찮습니다. 가셔라'라고 했다"고 말했다. 그러나 해당 영상이 공개된 지 약 한 달 만에 고경표는 음주운전 사고를 냈다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 상태로 자신의 승용차를 몰다가 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150%였던 것으로 조사됐다. 이 사고로 60대 환경미화원 1명이 경상을 입었다.사고 이튿날 고경표는 사과문을 게재하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다. 이에 출연 중이거나 공개를 앞둔 예능 프로그램에서 고경표의 출연 분량이 편집됐으며 지난 21일 예정됐던 팬미팅도 취소됐다.고경표는 사고 발생 9일 만인 지난 23일 서울 마포경찰서에 피의자 신분으로 출석해 약 1시간 40분 동안 조사를 받았다. 당시 취재진이 대리운전을 부르지 않은 이유를 묻자 "경찰 조사 때 말씀드리도록 하겠다"며 즉답을 피했다. 조사를 마치고 나온 고경표는 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해 정말 죄송하다"며 울먹였다. 피해자에게는 직접 만나 사과했다고 밝혔다.한편 경찰은 고경표의 음주운전 혐의에 더해 교통사고처리 특례법상 치상 혐의 적용 여부를 검토하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr