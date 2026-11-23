가수 마크 / 사진 제공=어퍼룸

가수 마크(Mark Lee)가 오는 12월 4일 발매하는 스튜디오 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)의 트랙리스트를 공개했다.마크는 23일 0시 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해 신보에 수록되는 12곡의 제목을 공개했다. 타이틀곡은 '"What's your dream?", "Don't have one"'(왓츠 유어 드림?, 돈트 해브 원)이다.타이틀곡 제목은 '네 꿈은 뭐야?'라는 질문에 '꿈이 없어'라고 답하는 대화 형식으로 구성됐다. 곡의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'Brian'(브라이언), 'Never Dies'(네버 다이즈), 'I KNEW YORK'(아이 뉴 요크), 'Stones/My Heart Has Found'(스톤즈/마이 하트 해즈 파운드), 'Already Perfect'(올레디 퍼펙트), 'Save Your Goodbyes'(세이브 유어 굿바이즈), 'Home'(홈), 'READY OR NOT'(레디 오어 낫), 'Your Day'(유어 데이) 등이 수록된다.앞서 선공개한 'My Friend'(마이 프렌드)와 'Happiest'(해피스트)도 이번 앨범에 포함됐다.특히 'Happiest' 뮤직비디오에는 마크의 친형 존(Jon)이 깜짝 출연했다. 이후 공개된 퍼포먼스 영상에는 댄서 바타(Vata)가 안무 디렉팅을 맡고 댄스 크루 위댐보이즈(WeDemBoyz)가 참여했다.함께 공개된 트랙리스트 이미지에는 빈티지 가구와 소품이 놓인 공간에 앉아 있는 마크의 모습이 담겼다. 12곡의 제목은 각기 다른 서체로 배치됐다.한편 마크의 스튜디오 앨범 'WINDMILL'은 오는 12월 4일 발매된다. 타이틀곡을 비롯한 신곡들의 구체적인 음악적 구성은 아직 공개되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr