그룹 티아라 출신 효민이 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 자랑하며 자기관리의 정석을 보여줬다.효민은 22일 자신의 SNS에 "맛있는 거 많이 먹기 위해 운동하는 삶"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 평소 꾸준한 운동과 철저한 자기관리로 늘씬한 몸매를 유지해 온 효민의 일상이 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 효민은 한 스포츠클럽을 배경으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 회색 브라톱에 같은 색상의 레깅스를 착용한 효민은 몸에 밀착되는 운동복으로 군살 하나 없는 몸매를 고스란히 드러냈다. 특히 잘록한 허리와 탄탄한 복부, 길고 곧게 뻗은 각선미가 시선을 사로잡았다.효민은 한쪽 다리를 들어 올린 채 여유로운 포즈를 취하며 남다른 비율을 뽐냈다. 몸매가 그대로 드러나는 레깅스에도 굴욕 없는 실루엣을 자랑했다. 군더더기 없이 매끈한 보디라인과 탄력 있는 몸매는 평소 꾸준히 운동해 온 그의 노력을 짐작하게 했다.운동복 패션 역시 돋보였다. 효민은 차분한 회색 계열의 운동복에 흰색 운동화와 레그워머를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 여기에 검은색 선글라스와 숄더백을 더해 운동을 하러 가는 일상에서도 남다른 패션 감각을 드러냈다. 길게 늘어뜨린 생머리와 자연스러운 포즈는 특유의 시크한 매력을 한층 돋보이게 했다.특히 효민은 맛있는 음식을 마음껏 즐기기 위해 운동한다는 유쾌한 멘트로 눈길을 끌었다. 운동을 일상의 한 부분으로 받아들이는 그의 생활 방식이 드러나는 대목이다. 결혼 이후에도 변함없이 늘씬한 몸매와 세련된 스타일을 유지하는 효민의 근황이 감탄을 자아냈다.효민은 평소에도 자신의 SNS를 통해 운동하는 모습과 다양한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다. 일상복부터 운동복까지 완벽하게 소화하는 패션 감각은 물론, 꾸준한 자기관리로 완성한 탄탄한 몸매로 관심을 받고 있다.한편 효민은 지난해 4월 서울대 출신 금융업계에 종사하는 비연예인 남성과 결혼했다. 결혼 후에도 SNS를 통해 신혼 일상과 여행, 운동 등 다채로운 근황을 전하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr