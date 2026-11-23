'김치 명인' 박미희가 한때 150억 원에 달하는 빚을 떠안았다고 고백했다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

'김치 명인' 박미희가 한때 150억 원에 달하는 빚을 떠안았다고 고백했다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

'김치 명인' 박미희가 한때 150억 원에 달하는 빚을 떠안았다고 고백했다.지난 22일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 박미희가 김숙, 양준혁, 조서형, 양치승과 함께 수해 피해를 입은 거제 지역 상인들을 돕는 모습이 그려졌다.이날 박미희는 김치 사업을 시작한 뒤 겪었던 경제적 어려움을 털어놨다. 그는 "김치 사업을 시작한 뒤 계속 빚이 늘었다. 사채 빚만 80억 원, 은행 빚이 70억 원에 달했다"고 밝혔다. 이어 "이자만 100억 원 정도 됐었다"고 덧붙여 충격을 안겼다.김숙이 "대체 어떻게 버티셨냐"고 묻자 박미희는 "직원들이 힘을 보태고 열심히 해줬다"며 고마움을 드러냈다. 박미희는 직원들과 함께 어려운 시기를 버틴 끝에 21년 만에 모든 빚을 청산했다고 밝혔다. 이후 약 500억 원의 매출을 기록하는 사업가로 성장했다.이날 박미희는 김숙, 양준혁, 조서형, 양치승과 함께 거제 지역 상인들에게 김치 500kg을 전달했다. 산사태 피해 현장 인근의 물횟집을 방문한 그는 가게 주인의 고민을 듣고 열무김치를 맛봤다. 이어 열무김치는 익히는 기간이 짧은 만큼 소량씩 자주 담그는 것이 좋다고 조언했다. 이를 지켜보던 스페셜 MC 웬디는 "너무 멋있다"며 감탄했다.한편 박명수는 트로트 가수 김용빈과 편의점 신상품 개발에 도전했다. 두 사람은 편의점 '트렌드상품 차별화팀'을 찾아 다양한 상품을 시식한 뒤 각자의 아이디어를 내놓았다.김용빈은 콜라겐과 도라지가루를 넣은 건강 푸딩에 자신의 히트곡 '금수저'를 활용한 황금 스푼을 더한 '금수저 황금 푸딩'을 제안했다. 반면 박명수는 민트 성분을 활용한 기능성 생수 '박명水'를 선보였다. 최종 선택은 박명수였다. 편의점 관계자는 "아이디어가 상당히 좋고 확장성과 젊은 층의 호응이 기대된다"며 박명수의 제품을 선택했다.김숙과 정지선은 대만에서 현지 음식 문화를 살펴봤다. 두 사람은 '딤섬의 왕'으로 불리는 양커성 셰프의 가게를 찾아 다양한 딤섬을 맛보고 현지인의 입맛에 대한 조언을 구했다. 양커성은 정지선에게 대만 사람들이 지나치게 달거나 매운 음식을 선호하지 않는다는 점을 설명하면서도 자신만의 맛을 유지하라고 조언했다.특히 양커성이 정지선을 "매우 귀엽다"고 표현하자 김숙은 의외라는 반응을 보였다. 김숙은 "우리한테는 정지선에 대한 무서운 이미지가 있는데, 대만 사람들은 정지선이 말하는 게 너무 귀엽고, 허당미 있고, 완전 사랑스럽다고 해서 충격 받았다"고 말했다. 이후 두 사람은 대만 롱신시장을 방문해 과일과 해산물 등 현지 식재료를 살펴봤다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr