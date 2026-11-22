사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

배우 조여정이 드레스를 입고 동안 미모가 빛나는 근황을 공개했다.조여정은 최근 자신의 인스타그램에 "영화 <가능한 사랑> Oscar race in L.A 🌴"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 조여정은 화려한 꽃 장식이 놓인 공간에서 검은색 오버사이즈 재킷과 청바지를 매치한 채 포즈를 취하고 있다. 단정한 단발머리에 목을 감싸는 흰색 블라우스를 더해 세련된 스타일을 완성했으며 한 손으로 머리카락을 만지며 옆을 바라보는 자연스러운 표정이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 조여정은 초록빛 식물로 가득한 벽을 배경으로 옆모습을 드러냈다. 어깨까지 내려오는 검은 단발머리가 얼굴선을 따라 자연스럽게 흐르고 턱 아래로 손을 가볍게 들어 올린 포즈가 차분한 분위기를 자아낸다. 넉넉한 재킷과 흰색 이너의 조화도 돋보인다.또 다른 사진에서 조여정은 회색 재킷에 검은색 상의를 입고 꽃 장식 앞에서 양팔을 벌린 채 미소 짓고 있다. 머리카락을 뒤로 묶어 드러낸 얼굴에 장난기 어린 표정이 더해졌으며, 한 손에 검은색 가방을 들고 몸을 살짝 기울인 모습이 편안하고 발랄한 매력을 보여준다.마지막 사진에서 조여정은 어깨를 드러낸 노란색 롱드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 허리 부분에 검은색 띠가 들어간 드레스는 잘록한 허리선과 늘씬한 실루엣을 강조한다. 양손을 허리에 얹고 고개를 살짝 숙인 채 미소 짓는 모습에서는 단아하면서도 화사한 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "여정언니왤케이뿌웅", "뷰티풀", "너무 예뻐", "영화 좋아요", "매우 아름다워요", "옆선도 이쁘시다" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생으로 45세인 조여정은 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다 종영 후 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'에서 열연했다. '가능한 사랑'은 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 수상했으며 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr