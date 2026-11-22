노화의 비밀과 '좀비 세포'의 위험성을 파헤친다./사진제공=SBS

노화의 비밀과 '좀비 세포'의 위험성을 파헤친다./사진제공=SBS

SBS 지식 건강 예능 '세 개의 시선'이 노화의 비밀과 '좀비 세포'의 위험성을 파헤친다.오는 22일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선' 68회에서는 같은 나이인데도 노화 속도가 다른 진짜 이유를 추적한다. 몸속 분자 13만 가지를 추적한 결과, 노화는 일정하게 진행되는 것이 아니라 평균 44세와 60세 전후로 급변하며 얼굴이 아닌 몸속에서 먼저 시작된다는 점이 조명된다.이날 도슨트 이창용은 16세기 프랑스 국왕 앙리 2세의 내연녀이자 당대 최고의 미녀로 불린 '디안 드 푸아티에'의 일화를 소개한다. 예순 살의 나이에도 서른 살의 젊음을 유지했던 그의 비밀은 수 세기가 흐른 뒤 머리카락에서 발견됐다. 감탄을 자아냈던 창백한 피부가 사실 오랜 세월 몸을 잠식한 특정 성분에 중독된 흔적이었던 것.이와 함께 현대 과학이 주목하는 노화의 핵심인 '좀비 세포'의 정체도 다뤄진다. 제 역할을 다한 뒤 사라지지 않고 몸속에 남아 주변의 건강한 세포까지 위협하는 좀비 세포는 특히 혈관에 치명적인 영향을 미친다. 신경과 전문의 양영순은 찬 바람이 부는 계절에 좀비 세포가 쌓이면 '혈관 가속노화'가 일어날 수 있다고 경고하며, 가정의학과 전문의 강지연 역시 혈관을 따라 퍼진 좀비 세포가 폐와 간, 뇌 기능까지 위협할 수 있다고 짚는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr